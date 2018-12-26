ВВС США планируют закупить партию истребителей F-15X новейшей версии

Несмотря на заявление Минобороны США о полном отказе от закупок самолетов четвертого поколения для увеличения доли самолетов пятого, командование американских ВВС приняли решение закупить 12 истребителей новейшей версии F-15X, передает "Warspot" со ссылкой на портал thedrive.com.

Источник изображения: defenseone.com

Решение о закупке истребителей новейшей версии F-15X принято на фоне устаревания парка истребителей F-15C/D, стоящих на вооружении Национальной гвардии США. Согласно подсчетам командования ВВС, модернизация самолетов потребует вложения значительных средств, а возможности самолетов пятого поколения F-35 для нужд Нацгвардии посчитали избыточными. Стоящие на вооружении ВВС США модернизированные истребители F-16 также не подошли, поскольку принятие их на вооружение Национальной гвардии, потребует переоснащение наземных служб под них, а это опять трата значительных денежных средств.

Учитывая все вышеизложенное, командование ВВС США приняло решение закупить 12 новых F-15X Advanced Eagle, отличающихся от предыдущей версии F-15 Eagle установкой новых радаров и другой аппаратуры, а также возможностью нести более 20 ракет класса "воздух-воздух". Приобретение самолетов запланировано с 2020 года.