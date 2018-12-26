National Interest (США): перипетии керченского кризиса

Вокруг происшествия в Азовском море разгорелась нешуточная истерия. Автор «Нэшнл интерест» попытался хладнокровно рассмотреть характер только что случившегося кризиса. И это действительно помогло. Он справедливо замечает, что Россия действовала хладнокровно и не нагнетала напряженность, в отличии от агрессивных действий США и Украины.

Соединенные Штаты должны действовать очень осторожно, чтобы снять остроту кризиса в Азовском море.

В последние годы США и Россия осуществляют многочисленные дестабилизирующие действия, не идущие на пользу двусторонним отношениям. Здесь и кровопролитные стычки в ходе опосредованных войн, и крах важнейших соглашений по контролю вооружений, и масштабные военные учения и утверждения о массированных кибератаках. Казалось бы, хуже эти отношения стать уже не могут, но тут разразился кризис в Керченском проливе, и стрелки общеизвестных "часов Судного дня" еще больше приблизились к полуночи.

Прямое военное столкновение между ядерными державами маловероятно, однако этот парадокс "стабильности-нестабильности" указывает на то, что козни и интриги на более низком уровне вполне возможны. В таких обстоятельствах победа чаще всего достается тому, у кого более мощные неядерные силы и крепче сила воли. Следовательно, результат керченского инцидента был известен заранее всем тем, кто знаком с наращиванием российской военной группировки в Черном море, куда Москва перебросила новые подводные лодки и фрегаты, развернула береговые противоракетные системы и даже гиперзвуковое противокорабельное оружие. Кто-нибудь еще сомневается в силе воли Москвы после того, как она выделила такие огромные ресурсы на строительство Крымского моста? Может быть, кому-то захочется вспомнить историю этого региона по известному стихотворению "Атака легкой бригады", а также по многим другим примерам железной решимости Москвы и по тому, как ее враги зачастую недооценивали эту решимость.

Многочисленные защитники Украины заявляют, что российский Крымский мост это не более чем величественный символ агрессии, и более того, что Киев заявляет претензии на все воды вокруг Крыма. Эти ястребы утверждают, что 12-мильная зона вокруг полуострова (и вблизи Керченского пролива) не имеет законного статуса. Наверное, они не очень расстроятся, если мексиканские ВМС начнут патрулировать калифорнийское побережье, отметив тот факт, что даже наш величайший президент Авраам Линкольн тоже считал захват этой великолепной территории у Мексики в 1846 году (вместе с пятью другими штатами) актом агрессии. Согласно тем же источникам, Улисс Грант, участвовавший в той кампании, назвал ее в своих мемуарах "самой несправедливой войной сильной нации против слабой". Но что могут значить размышления простых историков на фоне лучезарного "западного либерального порядка"?

Если судьбу Азовского моря не могут решить юристы и историки, то как насчет прагматичных моряков? Даже самые реакционные идеологи должны признать, что большие мосты через узкие проливы могут представлять угрозу для судоходства и безопасности. Таким образом, российские власти вполне разумно установили строгие правила, включая требование о предварительном уведомлении и об обязательном использовании лоцманов при прохождении судов через Керченский пролив. А поскольку все стороны согласны с тем, что керченский кризис начался рано утром, продолжался весь день, и закончился стрельбой после захода солнца 25 ноября, похоже, что самым очевидным объяснением данного эпизода является не спланированная провокация, а серьезные разногласия в вопросах навигации. То, что Россия невежливо и грубо "научила" украинцев своим правилам навигации, является самоочевидной и ожидаемой реакцией со стороны недовольного медведя. Но это не повод для фиглярства в духе холодной войны и не солидное основание для начала военного противостояния ядерных держав.

Но мы все-таки получили это противостояние, и Москва сейчас наверняка деятельно готовит ответ на карательные меры США и союзников, которые уже реализуются на практике. В первую неделю декабря "Независимая газета" опубликовала статью "Пентагон приближается к морским границам России", и подробно рассказала о серии шагов американских военных в ответ на кризис в Керченском проливе. Статья начинается с предположения о том, что ВМС США готовятся направить отряд кораблей в Черное море. Автор не исключает, что они будут развернуты там для защиты подходов к Азовскому морю. Один российский военачальник заявил: "США поддерживают Киев в том, что Крым - часть Украины, а вход в Азовское море, по их мнению, не связан с территориальными водами РФ". Генерал-лейтенант Юрий Неткачев сделал следующий прогноз: "Ситуация со стороны США будет и дальше нагнетаться, чтобы Вашингтон мог показать всему миру, что Керченский пролив полностью открыт для судоходства".

Российский генерал отмечает, что Соединенные Штаты уже "попытались отработать это на Дальнем Востоке". Он имеет в виду операцию "Свобода судоходства", которую 5 декабря осуществил американский боевой корабль "Маккэмпбелл", зашедший в залив Петра Великого под Владивостоком. К сожалению, эту операцию не удостоили своим вниманием "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост". Генерал Неткачев заявил, что заход американского корабля "носит явно политический характер". Официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков сказал, что американский корабль не подходил к российскому берегу ближе чем на 100 километров, и что во время подхода к заливу его сопровождал корабль ПЛО Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". В статье отмечается, что Дума назвала миссию "Маккэмпбелла" провокацией, однако Конашенков был невозмутим и заявил, что передвижения американского корабля это "рутинный переход из района вблизи территориальных вод Северной Кореи в центральную часть Японского моря, и сейчас он находится на удалении более 400 километров от территориальных вод России".

Но если нас удовлетворяет отсутствие "горизонтальной эскалации" от Черного моря до Дальнего Востока, то на "западном фронте" не все спокойно. Американские беспилотники "почти ежедневно патрулируют вдоль границ с Российской Федерацией". Американские самолеты-разведчики совершают полеты вблизи Керченского пролива и Краснодарского края. А самолет американских ВВС, совершавший разведывательный полет с украинского аэродрома в Борисполе, недавно впервые пролетел вдоль северной границы Крыма, и на 10 километров приблизился к российской границе у Перекопа. В российской газетной статье отмечается, что американский самолет ДРЛО АВАКС действует в непосредственной близости от Калининградской области. В этой же статье прозвучало предположение о том, что Соединенные Штаты "готовят сюрприз" вблизи Калининграда, и что этим сюрпризом может стать "открытие новой американской военной базы в Польше в 120 километрах от латвийской границы".

Все это звучит как сладкая музыка для многочисленных сторонников новой холодной войны. Несомненно, усиление напряженности выгодно военно-промышленному комплексу, и в результате этой вспышки появятся новые назначения и непыльные должности как в американской, так и в российской армии. Это будет следствие самого отвратительного свойства.

Многочисленные вашингтонские ястребы готовятся к крупной конфронтации в украинско-черноморском регионе. Но если сделать шаг назад, можно будет лучше рассмотреть характер только что случившегося кризиса. При ближайшем рассмотрении оказывается, что Азовское море не Южно-Китайское. Если бы Москва так считала, три украинских катера давно бы уже пошли на дно Черного моря, а моряки сгинули навечно, а не оказались за решеткой. На самом деле, Россия предпочла действовать сдержанно (пусть и тяжеловесно) в этой сложной ситуации.

Точно так же, если бы Москва хотела закрыть Азовское море или полностью уничтожить украинский флот, ее мощный Черноморский флот справился бы с этой задачей без проблем. Военные аналитики понимают, что Россия могла уже давно захватить восточную Украину, поставить новый пограничный забор и раздать местным жителям российские паспорта. Но русский медведь решил так не поступать. Если Россию достаточно сильно разозлить, она сможет поглотить и остальную территорию Украины, хотя в этом случае будут жестокие боевые действия. Но если бы Кремль был помешан на нагнетании напряженности, он мог бы утыкать запад России ядерными ракетами средней дальности "как сосисками", нацелив их на Западную Европу (снова), нагло нарушить санкции против Северной Кореи и Ирана, и даже поставить в больших количествах оружие афганским талибам.

Но Москва не предприняла ни один из этих шагов. Однако наши руководители играют с огнем в исключительно сложный момент для европейской безопасности. Правильное и ответственное разрешение кризиса в Азовском море состоит в том, чтобы отказаться от "игры на зрителя", и вместо этого заняться терпеливой и спокойной дипломатией, чтобы проверить готовность Киева и Москвы к содержательному диалогу о безопасном прохождении судов через Керченский пролив с соблюдением интересов обеих стран.

Не будем забывать, что в ходе этого инцидента никто не погиб, и что его итог мог быть совсем другим.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Лайл Голдстайн (Lyle J. Goldstein)