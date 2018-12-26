Польша построит ракетные фрегаты

По сообщению portalstoczniowy.pl (24 декабря 2018), Инспекторат вооружения Польши принял решение о строительстве трех ракетных (средних многоцелевых) фрегатов и тем самым уйти от корветов (корабли береговой обороны) как наиболее крупных боевых единиц флота национальной постройки.

Фрегаты имеют значительно больший боевой потенциал, чем корветы, могут эффективно бороться как с надводным, так и подводным и воздушным противником. Ведущая польская оборонная компания PGZ создаст консорциум местных компаний, который построит фрегаты с выбранным иностранным стратегическим партнером (стало быть, это будут фрегаты иностранного проекта).

Цена одного фрегата составит не более 2,5 млрд злотых, стоимость будет зависеть не только от степени сложности оборудования и вооружения, но и времени строительства кораблей. Стоимость всех трех кораблей не должна превышать 12 млрд злотых.

В настоящее время ВМС Польши имеют на вооружении два фрегата типа "Оливер Хазард Перри" (фото). Естественно, эти фрегаты не могут проецироваться как будущее польского флота. Какой современный фрегат выберет Польша для строительства на своих верфях?