Аквариум для "Щуки": бесшумным подлодкам заказали цифровой полигон

Экипажи субмарин проекта 971М получат тренировочный комплекс за 100 млн рублей

Экипажи подводных лодок проекта 971М супер-"Щука" будут проходить подготовку на виртуальном электронном тренажере. Субмарины этой серии своей бесшумностью и маневренностью много лет создавали массу проблем командованию ВМС США. Сейчас они проходят модернизацию. На выходе флот получит принципиально новые подлодки, не имеющие аналогов. Их системы управления настолько отличаются от прежних, что для субмарин не подходят тренажеры, которые есть сейчас у военных.

Новый тренажер, имитирующий работу всех систем субмарин проекта 971М, появится в учебном центре ВМФ им. Л.Г. Осипенко в Обнинске, сообщили "Известиям" в Минобороны. В этом центре проходит подготовку плавсостав подводного флота России. Там воссозданы приборные панели, системы управления и связи субмарин всех типов. Однако для лодок проекта 971М учебные места придется создавать практически с нуля. Стоимость работ составит порядка 100 млн рублей.

971М — это модернизированная версия лодок 971-го проекта "Щука", которые производились с 1985 по 2001 год. На протяжении последних десятилетий "Щука" была основным классом многоцелевых подлодок. Их главная задача — уничтожение вражеских кораблей. Лодку очень трудно обнаружить. В американской прессе неоднократно поднимался скандал, когда ВМС США случайно выявлял российскую субмарину прямо у побережья страны. При этом сопровождать российский корабль у американцев не получалось, и он быстро уходил от преследования. Достичь такого низкого уровня шумности разработчикам удалось благодаря применению технологии двухкаскадной амортизации: все механизмы находятся на амортизированных фундаментах, блоки и агрегаты отделены от корпуса лодки специальными пневматическими амортизаторами с резинокордной оболочкой.

Модернизацию на заводе "Звездочка" в Северодвинске сейчас проходят четыре корабля: К-328 "Леопард", К-461 "Волк", К-391 "Братск" и К-295 "Самара". Их системы вооружения переоборудуют под новейшие российские крылатые ракеты "Калибр", специально модернизированные для запуска из-под воды. Корабли оснастят современным радиоэлектронным комплексом, системой навигации и усовершенствованной гидроакустической станцией.

Одно из главных изменений — электронная система управления, благодаря которой "Щуки" практически сравняются по боевым возможностям с субмаринами проекта 885 "Ясень" — самыми современными кораблями, которые сейчас поступают на флот.

Приспособить под эту систему тренажеры, которыми сейчас располагает учебный центр, попросту невозможно, настолько она отличается. Поэтому военные будут с нуля создавать виртуальный электронный тренажер.

— Электронные системы лодок 971-го проекта будут заменены на самые современные, — рассказал "Известиям" главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — Некоторые элементы сейчас уже просто не производятся. Кроме того, такие лодки впервые получат возможность пускать ракеты "Калибр" — это тоже требует установки принципиально нового оборудования, которое предстоит освоить экипажам.

Симуляторы для подготовки экипажей должны строиться параллельно с вводом в строй новых типов лодок, отметил контр-адмирал, Герой России Всеволод Хмыров.

— Опыт гибели подводных лодок и тяжелых аварий подсказывает, что такие ситуации происходили при недостатке навыков управления сложной техникой. А сложной является практически любая аппаратура подводных лодок, — отметил Всеволод Хмыров.

Многоцелевая АПЛ проекта 971 была разработана в петербургском бюро "Малахит". Корабль может погружаться на глубину 600 м, имеет скорость хода 35 узлов (около 70 км/ч) и автономность плавания более 100 суток. Обслуживает подлодку экипаж из ста человек. Головная АПЛ проекта 971 была построена в 1985 году. Для экипажа "Щуки" предусмотрены комната отдыха, маленькая сауна с бассейном, тренажерный зал и жилые кубрики на четыре человека.

Роман Крецул, Александр Круглов