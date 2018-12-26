Войти
26.12.2018
Lenta.ru

"Ангару-А5" продули и изменили

1195
0
0
Модели ракеты "Ангара"
Модели ракеты "Ангара".
Источник изображения: Владимир Астапкович / РИА Новости

После испытаний моделей ракеты "Ангара-А5", проводимых в большой гиперзвуковой и ударной аэродинамических трубах, конструкцию ракеты изменили, сообщает Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

Ученые организации "определили на траектории выведения при гиперзвуковых режимах полета особенности обтекания и теплообмена на поверхности ракеты-носителя", а также выявили "области и элементы конструкции, подверженные повышенным тепловым нагрузкам".

"Анализ результатов показал, что ряд элементов конструкции, находящихся в зоне сильной аэродинамической интерференции блоков ракеты-носителя, подвержен опасному уровню теплового нагружения и требует тепловой защиты. Специалисты ведущего центра авиационной науки разработали рекомендации по защите аппарата от таких нагрузок", — сообщает институт.

ЦАГИ отмечает, что по итогам экспериментальных исследований в конструкцию "Ангары-А5" внесены необходимые изменения. "Так, были откорректированы схемы нанесения и толщины теплозащитного покрытия, установлены новые обтекатели для защиты системы отделения боковых блоков, а также оптимизированы параметры траектории полета", — говорится на сайте организации.

Официальное решение о начале работ над семейством "Ангара" принято первым президентом России Борисом Ельциным 6 января 1995 года. К настоящему времени ракета совершила всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Согласно первоначальному плану, первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у "Центра Хруничева" ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет оценивается в 130 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом "Роскосмоса".

25.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
ЦАГИ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
22.05.2018
Все ниже и ниже
15.12.2015
Коллективный Гагарин
12.12.2013
Лететь, срезая углы
12.09.2013
Рабочая лошадка российской космонавтики в XXI веке
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.12 12:58
  • 31
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 26.12 12:44
  • 2
Видео: ветеран американского спецназа назвал главные преимущества АК
  • 26.12 12:28
  • 2
Сирия бьет по министрам обороны
  • 26.12 11:15
  • 101
"Проверим, были американцы на Луне или не были"
  • 26.12 10:59
  • 5
Globes (Израиль): пойдет ли Путин до конца?
  • 26.12 10:56
  • 3
Прекращено уголовное преследование лётчика морской авиации Балтфлота
  • 26.12 10:08
  • 5
F-15X идет в серию?
  • 26.12 09:22
  • 3
«Форт Трамп» уже фактически существует
  • 26.12 08:49
  • 22
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 26.12 08:47
  • 10
"Российская база в Белоруссии не нужна"
  • 26.12 06:49
  • 46
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 26.12 06:39
  • 7675
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.12 06:33
  • 8
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.12 06:18
  • 1
Шойгу: российская военная медицина вышла на уровень международных стандартов
  • 26.12 00:36
  • 14
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний