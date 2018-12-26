"Ангару-А5" продули и изменили

После испытаний моделей ракеты "Ангара-А5", проводимых в большой гиперзвуковой и ударной аэродинамических трубах, конструкцию ракеты изменили, сообщает Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

Ученые организации "определили на траектории выведения при гиперзвуковых режимах полета особенности обтекания и теплообмена на поверхности ракеты-носителя", а также выявили "области и элементы конструкции, подверженные повышенным тепловым нагрузкам".

"Анализ результатов показал, что ряд элементов конструкции, находящихся в зоне сильной аэродинамической интерференции блоков ракеты-носителя, подвержен опасному уровню теплового нагружения и требует тепловой защиты. Специалисты ведущего центра авиационной науки разработали рекомендации по защите аппарата от таких нагрузок", — сообщает институт.

ЦАГИ отмечает, что по итогам экспериментальных исследований в конструкцию "Ангары-А5" внесены необходимые изменения. "Так, были откорректированы схемы нанесения и толщины теплозащитного покрытия, установлены новые обтекатели для защиты системы отделения боковых блоков, а также оптимизированы параметры траектории полета", — говорится на сайте организации.

Официальное решение о начале работ над семейством "Ангара" принято первым президентом России Борисом Ельциным 6 января 1995 года. К настоящему времени ракета совершила всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Согласно первоначальному плану, первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у "Центра Хруничева" ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет оценивается в 130 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом "Роскосмоса".