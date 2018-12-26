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26.12.2018
Военное обозрение

Прекращено уголовное преследование лётчика морской авиации Балтфлота

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Завершилось уголовное преследование лётчика ВКС РФ - старшего лейтенанта Сергея Нефёдова. Напомним, что уголовное дело в отношении лётчика морской авиации Балтийского флота было возбуждено в прошлом году в связи с повреждением самолёта Су-27П во время захода на посадку. Управлял самолётом в тот момент именно старший лейтенант Нефёдов.

Источник изображения: Минобороны РФ

Причиной повреждения истребителя, как выяснило следствие, стало ошибочное переключение пилотом системы управления шасси в положение, при котором была убрана передняя стойка - на скорости около 250 км/ч. В итоге "Сушка", на которой выполнялся плановый тренировочный полёт, прокатилась носовой частью по взлётно-посадочной полосе. Сам лётчик не пострадал.

О прекращении уголовного преследования лётчика сообщила СМИ его мать Ольга Нефёдова. По её словам, которые приводятся изданием "Московский комсомолец", прекращение уголовного преследования произошло после личного ходатайства министра обороны РФ Сергея Шойгу. Официально оборонным ведомством информация о ходатайстве со стороны его главы пока не подтверждена.

Ранее многие коллеги Сергея Нефёдова просили следствие прекратить преследования военнослужащего, отмечая, что ошибка была случайной, и никакого злого умысла в ней не было.

25.12.2018
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3 комментария
№1
26.12.2018 08:21
Если так будут прессовать летчиков, кто булет летать? На лейтенанта переложили ответственность со всех, кто отвечал за его подготовку. Человеческий фактор не запретишь никаким уставом и УК.
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№2
26.12.2018 10:11
Если память мне не изменяет, при СССР был случай, когда суд обязал летчика выплачивать стоимость  потерянного самолета. Другие пилоты возмутились и решение вскоре отменили. Но и после этого многие летчики продолжали до конца бороться за машину, вместо того чтобы катапультироваться, и часто гибли, хотя могли бы спастись.
0
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№3
26.12.2018 10:56
Стоимость подготовки летчика, соизмерима со стоимостью самолёта. Во всяком случае старого Су-27П, который он "подрихтовал" перепутав "педали". Это если просто перевести стоимость летного часа (тонны керосина и амортизационных расходов техники).

Летчик, особенно профессионал, прослуживший в строевых частях много лет, сжигает за свою карьеру эшелон керосина и возможно, что не один. Но он приобретает бесценный опыт.

И когда пилот, особенно профессионал, пытается посадить отказавшую железяку, собранную кривыми руками или с использованием китайских/малазийских комплектующих и при этом гибнет, то это трагедия ни только его семьи и его полка, но и всех ВВС. Самолёт можно купить- летчика не купишь.

А когда на войне кончатся профессиональные пилоты, то придется сажать курсантов трехлеток - до первого воздушного боя.

Поэтому если спасение самолёта становится угрожающим жизни пилота, он должен его увести от жилого сектора и катапультироваться.

А этим показным судом вы добьётесь только того, что лётчики будут гибнуть вместе с самолётами, в ситуациях, когда могли спастись.
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