Прекращено уголовное преследование лётчика морской авиации Балтфлота

Завершилось уголовное преследование лётчика ВКС РФ - старшего лейтенанта Сергея Нефёдова. Напомним, что уголовное дело в отношении лётчика морской авиации Балтийского флота было возбуждено в прошлом году в связи с повреждением самолёта Су-27П во время захода на посадку. Управлял самолётом в тот момент именно старший лейтенант Нефёдов.

Источник изображения: Минобороны РФ

Причиной повреждения истребителя, как выяснило следствие, стало ошибочное переключение пилотом системы управления шасси в положение, при котором была убрана передняя стойка - на скорости около 250 км/ч. В итоге "Сушка", на которой выполнялся плановый тренировочный полёт, прокатилась носовой частью по взлётно-посадочной полосе. Сам лётчик не пострадал.

О прекращении уголовного преследования лётчика сообщила СМИ его мать Ольга Нефёдова. По её словам, которые приводятся изданием "Московский комсомолец", прекращение уголовного преследования произошло после личного ходатайства министра обороны РФ Сергея Шойгу. Официально оборонным ведомством информация о ходатайстве со стороны его главы пока не подтверждена.

Ранее многие коллеги Сергея Нефёдова просили следствие прекратить преследования военнослужащего, отмечая, что ошибка была случайной, и никакого злого умысла в ней не было.