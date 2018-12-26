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26.12.2018
Военное обозрение

Прощаются, но не уходят - коалиция США разбомбила мост через Евфрат

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Американские войска, "покидающие" Сирию, отметились очередным, если так можно выразиться, авиационным сюрпризом. Как сообщают сирийские информационные источники, самолёты американской коалиции осуществили бомбардировку территории в провинции Дейр-эз-Зор. Обращает на себя внимание, что же стало целью этой бомбардировки.

Источник изображения: Пресс-служба ВВС США

Оказалось, что самолёты так называемой американской коалиции разбомбили мост через реку Евфрат в районе населённого пункта Халбия. Мост связывал территории, которые с одной стороны контролирует сирийская правительственная армия, а с другой – так называемый "сирийский демократический союз", в основном представленный курдскими вооружёнными отрядами. Примечательно, что этот мост буквально недавно был восстановлен сирийскими специалистами, включая военнослужащих САА.

Таким образом, США действуют по принципу "Прощаются, но не уходят".

В прессе отмечается, что основной причиной бомбардировки моста через Евфрат со стороны американцев стало нежелание США предоставить возможность сирийским правительственным войскам переправиться на территории, контролируемые тем самым "демократическим союзом".

Напомним, что в течение нескольких последних дней в Дамаск наведались сразу несколько курдских делегаций. Все они обсуждали с властями Сирии дальнейшую судьбу страны после вывода войск США и предоставления Трампом "широких возможностей" Эрдогану. Эксперты отметили, что существенно повысилась и вероятность того, что многие курдские вооружённые отряды могут примкнуть к САА, что не входит ни в планы Вашингтона, ни в планы Анкары.

Стоит отметить, что Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию.

25.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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