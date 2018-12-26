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26.12.2018
Военное обозрение

На корвете "Громкий" поднят военно-морской Андреевский флаг

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Тихоокеанский флот пополнился еще одним новейшим кораблем. Сегодня в торжественной обстановке был поднят Андреевский флаг на новом корвете "Громкий", корабль официально вошел в состав ТОФ, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по флоту.

Источник изображения: https://www.korabel.ru/

Присутствующий на торжественной церемонии командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко, вручая Андреевский флаг команде корабля, заявил:

Вручаю вам военно-морской флаг. И ни при каких условиях не спускайте его перед противником!"

После торжественной церемонии и подписания акта о приеме корвета, корвет "Громкий" приказом Главнокомандующего ВМФ зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

Корвет "Громкий" - второй корабль проекта 20380, построенный специально для тихоокеанского флота России. Первым был "Совершенный", переданный ТОФ в июле прошлого года. Всего же командование ТОФ планирует получить восемь таких корветов. Два следующих корвета этого проекта, строящиеся также на Амурском судостроительном заводе, планируется передать флоту в 2019 и 2020 годах.

Длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов. Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными и подводными кораблями противника, артиллерийской поддержки десанта. Корабль вооружен противокорабельными ракетами "Уран", зенитным ракетным комплексом "Редут", артиллерийскими установками АК-630М и А-190, комплексом противолодочной защиты "Пакет-НК".

25.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
ТОФ
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