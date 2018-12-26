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26.12.2018
Военное обозрение

В США оценили модернизацию российского Ми-28

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С учетом глобальной модернизации Ми-28 до версии Ми-28НМ "Ночной охотник" (по классификации НАТО – Havoc "Опустошитель") этот вертолет может стать основной ударной машиной на долгие годы, пишет журнал The National Interest.

Источник изображения: Минобороны РФ

Ми-28 используется с 1980-х годов. Не так давно он применялся в боевых действиях в Сирии, где были выявлены многочисленные проблемы с бортовым оборудованием и основным двигателем, говорится в статье.

На основе сирийского опыта началась модернизация вертолета. При этом она не ограничилась незначительными улучшениями, как это часто бывает. Машина претерпела всестороннюю доработку.

Автор напоминает, что на форуме "Армия-2018" был показан последний опытный образец вертолета с мощной противотанковой системой "Хризантема-В". Также боевая машина получила усовершенствованный двигатель ВК-2500П, срок эксплуатации которого значительно увеличен (с 2,5 тыс. часов у ВК-2500 до 3 тыс. часов у ВК-2500П).

По словам эксперта, более эффективный двигатель наверняка позволит сэкономить немало денежных средств, особенно, если его установят и на другие вертолеты в рамках модернизации всего парка машин.

Кроме того, новый двигатель поможет продвигать Ми-28НМ на международном рынке, полагает автор, отметив, что за последние десятилетия базовые Ми-28 были поставлены в Венесуэлу, Алжир и Ирак.

МИ-28 – российский (советский) ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники, низкоскоростных воздушных целей, а также живой силы противника в условиях активного противодействия.

25.12.2018
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Алжир
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