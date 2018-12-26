Белорусские ВВС пополнятся четвёркой Як-130 и звеном Су-30СМ

Военно-воздушные силы Белоруссии планируют в следующем году усилиться еще четырьмя учебно-боевыми самолетами Як-130 и получить первое звено сверхманевренных истребителей Су-30СМ. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам главы оборонного ведомства Белоруссии, учебно-боевые самолеты Як-130 поступят в ВВС республики, предположительно, в марте следующего года. Согласно контракта с российской корпорацией "Иркут", это будет поставка уже третьей четверки данных самолетов в вооруженные силы РБ. Кроме того, заключен еще один контракт, но уже на поставку в ВВС РБ Су-30СМ, согласно которому в 2019 году белорусские летчики получат первое звено сверхманевренных истребителей.

Таким образом, подчеркнул Равков, с получением новой партии Як-130, общее количество этих учебно-боевых самолетов в ВВС республики достигнет 12. Что касается Су-30СМ, то в планах Минобороны Белоруссии, закупить в России до 2020 года эскадрилью истребителей, которые повысят возможности белорусской армии по защите войск и объектов от ударов с воздуха, а также существенно обновят парк авиатехники.