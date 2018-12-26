Минобороны увековечит имя палубного лётчика Апакидзе

100-й отдельный корабельный истребительный авиаполк получит имя своего первого командира — Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе, сообщают Известия.

Источник изображения: Минобороны РФ

Знаменитого летчика многие военные историки называют создателем российской корабельной авиации. Для палубной авиации имя Тимура Апакидзе столь же значимо, как имя Василия Маргелова для Воздушно-десантных войск.

Выбор на 100-й полк пал не случайно: именно с этой войсковой части началась история российской палубной авиации. Апакидзе стал его первым командиром. В 1990-е годы он очень много сделал, чтобы пилоты начали выполнять задачи с борта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Звание Герой России Апакидзе получил в 1995 году. К 2000 году он дослужился до должности замкомандующего морской авиацией. В июле 2001-го генерал трагически погиб во время показательных выступлений в Центре боевой подготовке под Псковом. Трагедия произошла при выполнении сложного пилотажа на предельно малых высотах – истребитель столкнулся с землей и разрушился.

Военный историк Дмитрий Болтенков рассказал, что после перевода Апакидзе в 1992 году на Северный флот он создал там систему подготовки палубных летчиков. Начинать пришлось практически с нуля, поскольку вся наработанная ранее в Крыму документация после развала СССР досталась Украине.

Сотый полк был сформирован в 1986 году в Крыму. После 1991 года командир полка Тимур Апакидзе вместе с 16 летчиками отказался принимать украинскую присягу, и перевелся на Северный флот. Прибывших пилотов зачислили в состав 279-го корабельного авиаполка.

Оставшихся в Крыму получили название 100-й морской истребительный авиаполк ВМС Украины. Некоторое время летчики занимались боевой подготовкой, но из-за отсутствия авианесущих кораблей полк сначала преобразовали в "обычный", а затем и вовсе расформировали.

В конце 2015 года легендарная часть была возрождена в составе ВМФ России. На его вооружении находятся истребители МиГ-29КР/КУБР.