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26.12.2018
Военное обозрение

Минобороны России представило оригинальный календарь на 2019 год

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Министерство обороны выпустило оригинальный календарь на следующий, 2019 год. Результат работы армейских дизайнеров был размещен на официальных страницах российского военного ведомства в социальных сетях и на сайте Министерства обороны.

Источник изображения: Минобороны РФ

Источник изображения: Минобороны РФ

Армейские дизайнеры не только разместили на каждой странице месяца фотографии российской боевой техники, военнослужащих, сцены мирной жизни, но и придумали к каждой фотографии оригинальный слоган, точно отражающий суть картинки. Например, на странице месяца январь изображен подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Тополь-М" и надпись: "Доставка грузов в любую точку мира". На страницах других месяцев следующего года, Вы можете познакомиться с "тайным оружием Кремля", российскими "медведями" и "подснежниками", а также другими оригинальными изображениями.

Календарь можно не только посмотреть, но и скачать в высоком разрешении, перейдя вот по этой ссылке

25.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК
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