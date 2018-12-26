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26.12.2018
Военное обозрение

В состав СФ принят очередной плавкран проекта 02690

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В Североморске состоялась торжественная церемония поднятия флага вспомогательного флота на новом плавкране СПК-53150 (проект 02690), сообщает Mil.Press FLOT.

Источник изображения: Минобороны РФ

В мероприятии приняли участие замкомандующего Северным флотом Виктор Воронов, представители предприятий, почетный караул и военный оркестр СФ.

Плавкран построен на судостроительной фирме "Алмаз" (Санкт-Петербург). Судно стало десятым в серии и четвертым, построенным для Северного флота.

Отмечается, что при его строительстве инженеры учли замечания моряков, эксплуатирующих первые версии плавкранов. В конструкцию судна были внесены изменения, существенно улучшившие эргономику, удобство использования и безопасность.

На Северный флот корабль пришел 11 декабря. Экипаж принял его и подготовил к эксплуатации в зимний период.

Проект самоходных плавкранов (СПК) разработан в КБ "Спецсудопроект". Судно способно выполнять различные виды работ, в том числе загружать оружие, устанавливать и снимать рейдовое оборудование, выполнять обтяжку цепей крепления плавучих причалов, перевозить грузы.

С 2014-й по 2016 год в Петербурге построено 9 таких судов. Северный и Тихоокеанский флоты получили по 3 плавкрана, два судна отправились на Балтийский флот, еще одно – на Черноморский.

Позднее Минобороны решило продолжить серию, подписав контракт на 5 дополнительных плавкранов. Первый из них – СПК-53150.

Полное водоизмещение СПК проекта 02690 составляет 2 тыс. тонн, его длина – 50 м, ширина – 22 м. Дальность плавания – 3,5 тыс. миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 22 человека. Грузоподъемность – до 150 тонн.

25.12.2018
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