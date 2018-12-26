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26.12.2018
Военное обозрение

МиГ-31 уничтожили крылатые ракеты на дистанции до 40 км

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Истребители-перехватчики МиГ-31 провели над Уралом учение, включающее в себя ракетный бой с самолетами условного противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Источник изображения: Максим Скрябин/www.airforce.ru

По сценарию учения, был получен приказ о вторжении в воздушное пространство России самолетов "противника". Для перехвата было поднято звено сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31БМ авиаполка, дислоцированного в Пермском крае, говорится в сообщении.

В ходе учения летчики провели поиск и уничтожение крылатых ракет на высотах от 6 до 8 тыс. метров и на дистанции до 40 км.

Задачи выполнялись в условиях активного противодействия со стороны средств ПВО условного противника, роль которых выполнили ЗРК С-300, расположенные в Свердловской области.

В учении в общей сложности было задействовано свыше 50 единиц техники, в том числе 4 истребителя МиГ-31.

Напомним, двумя неделями ранее сообщалось о перехвате экипажем МиГ-31 крылатой ракеты на высоте более 15 тыс. метров.

Совершив перелет в заданный район, экипаж отработал поиск и уничтожение воздушной цели, параметры которой были получены от средств ПВО. Условная цель – крылатая ракета – летела в нижних слоях стратосферы со скоростью 800 км/час, дистанция уничтожения составила около 100 км.

Особенностью данного перехвата стал подъем самолета на высоту 15 км с целью создания оптимальных условий для обнаружения цели. При этом скорость истребителя составляла около 2,5 тыс. км/час.

МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей на малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях в любое время суток. Группа из 4 перехватчиков способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту около 1100 км.

25.12.2018
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Россия
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МиГ-31БМ
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