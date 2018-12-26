Lockheed Martin приступает к модернизации истребителей F-16C/D ВВС Греции

ЦАМТО, 25 декабря. Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с Lockheed Martin контракта на модернизацию 84 истребителей F-16C/D "Файтинг Фалкон" ВВС Греции к новейшему стандарту F-16V.

Стоимость соглашения заключенного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составляет 996,775 млн. долл. Работы будут выполнятся на предприятиях в Форт Уорте (шт.Техас) и Афинах (Греция) и, как планируется, завершатся до 30 июня 2027 года.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Греции в апреле 2018 года официально одобрило соглашение с США о проведении модернизации до 85 из 154 имеющихся истребителей F-16 ВВС страны, общая стоимость которого оценивается в 1,2 млрд. евро (1,45 млрд. долл.).

Впервые о намерениях Греции провести модернизацию самолетов F-16 стало известно 17 октября 2017 года после состоявшейся в Вашингтоне встречи премьер-министра страны Алексиса Ципраса с президентом США Дональдом Трампом.

По заявлению греческого правительства, финансовые условия достигнутого соглашения достаточно благоприятны для Греции. Так, американская сторона в принципе приняла переработанное предложение Греции с учетом финансовых обязательств страны на ближайшие годы. Как указано, предложение Греции заключается в ежегодных выплатах в размере не более 150 млн. евро вместо 250 млн. евро, первоначально запрошенных американской стороной.

В октябре 2017 года Государственный департамент США одобрил поставку Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и услуг для модернизации состоящих на вооружении истребителей F-16 к версии F-16V, включая закупку 125 БРЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA) APG-83, 123 бортовых компьютеров, 123 систем обмена данных стандарта "Линк-16" MIDS-JTRS, 123 интегрированных систем GPS/инерциальной навигации LN260, 123 усовершенствованных программируемых генераторов изображения (iPDG), другого оборудования и услуг общей стоимостью 2,404 млрд. долл.

В настоящее время в Греции используются различные версии F-16, включая "Блок.30", "Блок.50", "Блок.52" и "Блок.52+". Первоначально ВВС Греция планировали модернизировать 123 истребителя F-16, в том числе 38 самолетов версии Блок.50. Стоимость данного проекта в 2017 году оценивалась в 1,966 млрд. евро. Предположительно от проекта отказались ввиду высокой стоимости.

Как сообщалось, первые самолеты будут модернизированы Lockheed Martin в США, а основная часть – на мощностях Hellenic Aircraft Industry (HAI) в Греции.

Программа позволит расширить боевые возможности и продлить до 2048 года срок эксплуатации 54 F-16C/D Блок.52+, закупленных в рамках программы Peace Xenia III, и 30 F-16C/D Блок.52+ Advanced, приобретенных по программе Peace Xenia IV. Как планируется, по одному самолету каждой версии будут направлены в США для модернизации, которая завершится в 2020-2021 гг. Оставшиеся истребители будут модернизированы на мощностях HAI в Греции к 2028 году.

Хотя самолеты F-16C/D версий Блок.30 и Блок.50 не включены в программу, ожидается, что они могут быть оснащены оборудованием, снимаемым с модернизируемых платформ.