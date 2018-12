ВМС Индии приняли на вооружение пятый десантный катер Mk.4

ЦАМТО, 25 декабря. МО Индии объявило о состоявшейся 19 декабря в Порт-Блэр церемонии принятия на вооружение ВМС страны пятого из восьми заказанных государственной компании Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd. (GRSE) многоцелевого десантного катера (LCU) Mk.4.

Корабль IN LCU L55 вошел в боевой состав объединенного командования, которое обеспечивает оборону в районе Андаманских и Никобарских островов.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2011 года ВМС Индии подписали с компанией GRSE контракт по постройку 8 десантных катеров (LCU) Mk.4 для усиления возможностей по защите островных территорий и расширения амфибийного флота. Стоимость соглашения оценивается в 21,76 млрд. рупий (483 млн. долл. на момент заказа). Планируется, что новые катера заменят шесть устаревших десантных катеров LCU Mk.3, находящихся на вооружении ВМС в настоящее время.

Строительство катеров началось в сентябре 2012 года. Первый катер серии, IN LCU L51, был заложен 26 апреля 2013 года, спущен на воду 12 марта 2014 года и передан ВМС 30 сентября 2016 года. В боевой состав флота он вошел 28 марта 2017 года. Второй катер, IN LCU L52, вошел в боевой состав флота 21 августа 2017 года, третий, IN LCU L53, – 25 апреля 2018 года, четвертый, IN LCU L54, – 25 мая 2018 года.

Еще три корабля LCU Mk.4 находятся на различных стадиях строительства и, как ожидается, будут поставлены ВМС в течение ближайших 18 месяцев.

Десантный катер LCU Mk.4 был разработан GRSE в соответствии с требованиями ВМС Индии и предназначен для транспортировки и высадки на побережье основных боевых танков, бронетехники и войск в различных комбинациях. Используя катера, ВМС совместно с СВ Индии обеспечат безопасность на море в районе Андаманских и Никобарских островов в Бенгальском заливе, а также Лакшадвипских островов в Аравийском море. Катер также может применяться для ведения наблюдения, материального обеспечения подразделений на отдаленных островах, противодействия незаконному вылову рыбы, незаконному обороту наркотиков, использоваться в гуманитарных, поисково-спасательных и миротворческих операциях.

Длина катера составляет 62,8 м, ширина – 11 м, полное водоизмещение – около 1001 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V 4000 M53 мощностью 1840 кВт и развивает максимальную скорость 15 узлов, дальность плавания – 1500 морских миль на скорости 12 узлов. Катер оборудован носовой аппарелью с гидравлическим приводом. На борту могут разместиться до 220 человек, включая 51 члена экипажа (в т.ч. 5 офицеров), 165 человек десанта и 145 т груза. Катер может транспортировать один 65-тонный танк "Арджун" или два 45-тонных танка T-72/80 или четыре 13,5-тонных БМП.

Вооружение катера составляют две 30-мм АУ CRN-91 Sarath производства компании Ordnance Factory Medak, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы, электронно-оптическая система управления огнем EON-51 компании Bharat Electronics Limited.