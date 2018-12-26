Верфь DSME построит спасательное судно ASR-II для ВМС Республики Корея

ЦАМТО, 25 декабря. Южнокорейская компания DSME объявила о заключении с Агентством программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) контракта на строительство судна ASR-II (Auxiliary Submarine Rescue), предназначенного для спасения экипажей подводных лодок ВМС страны.

Как сообщает информационное агентство Yonhap, стоимость соглашения оценивается 444 млрд. вон (397 млн. долл.). Ожидается, что 5200-тонное судно будет принято на вооружение к концу 2022 года.

Как планируется, судно ASR-II, оснащенное вертолетной площадкой, будет оборудовано новым глубоководным спасательным аппаратом DSRV (deep submergence rescue vehicle), способным выполнять задачи на глубинах до 500 м, и спасательной камерой, в которой смогут разместиться до 9 человек. Кроме того, планируется оборудовать судно дистанционно управляемым аппаратом, способным работать на глубинах до 1000 м.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года DSME была выбрана предпочтительным участником торгов в рамках программы разработки эскизного проекта судна, предназначенного для спасения экипажей подводных лодок ASR-II (Auxiliary Submarine Rescue). В числе основных задач корабля названы: спасение экипажей терпящих бедствие подводных лодок, поддержка действий субмарин, подводные исследования и картографирование, подъем затонувших кораблей.

В настоящее время на вооружении ВМС Республики Корея имеется построенное DSME для спасения экипажей подводных лодок 103-метровое многоцелевое судно "Чеонгаеджин" водоизмещением 4300 т, принятое на вооружение в декабре 1996 года. Оно оборудовано А-образной рамой для спуска и подъема аппарата DSRV и может выполнять задачи при волнах высотой до двух метров.

Кроме того, в 2014 году DSME поставила ВМС Республики Корея 107-метровое аварийно-спасательное судно "Тонгеонг" водоизмещением 3500 т, предназначенное для выполнения задач по спасению экипажей подводных лодок. Еще один корабль этого класса строит верфь Hanjin Heavy Industries Corporation.

Поскольку ВМС Республики Корея намерены приступить к эксплуатации более крупных подводных лодок, включая 3000-тонные дизель-электрические подлодки KSS-III, которые начнут поставляться с 2020 года, флот сделал выбор в пользу закупки ASR-II как спасательной платформы с расширенными возможностями.