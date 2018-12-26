Новейший корвет "Громкий" вошел в состав Тихоокеанского флота

ЦАМТО, 25 декабря. Корвет "Громкий" вошел в состав Тихоокеанского флота. На корабле 25 декабря состоялся торжественный ритуал подъема Андреевского Военно-морского флага.

После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага, корабль приказом главнокомандующего ВМФ зачислен в состав Военно-морского флота России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

В митинге, посвященном подъему флага на корабле, приняли участие командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко, начальник штаба ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш, офицеры управления Тихоокеанского флота, завода, администрации края и ветераны Военно-морского флота. Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля.

Справочно:

Корвет "Громкий" для прохождения заключительного этапа испытаний 31 августа был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке "Зея".

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.

Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта.

При строительстве кораблей данного проекта используются технологии "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Длина корвета составляет 104,5 м, ширина – 13 м, полное водоизмещение – 2,2 тыс. т, скорость полного хода – до 27 узлов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.