На Камчатке военные строители возводят сейсмоустойчивые хранилища для военной техники

ЦАМТО, 25 декабря. На Камчатке военные строители возводят современную базу хранения для нужд Минобороны России. Первые пять хранилищ были сданы нынешней весной.

Накануне Нового года специалисты Главного военно-строительного управления по специальным объектам (входит в Военно-строительный комплекс Минобороны России) полностью подготовили для использования еще восемь монолитных обсыпных железобетонных сооружений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Камчатка входит в Тихоокеанское огненное кольцо. Оно состоит из 328 действующих наземных вулканов, которые расположены по берегам Тихого океана. 29 из них сосредоточены на Камчатке. В районе полуострова океаническая плита подвигается под континентальную. Здесь часто происходят землетрясения. При строительстве зоны хранения, прежде всего, был в полном объеме выполнен комплекс антисейсмических мероприятий.

"Сотрудники Военно-строительного комплекса имеют большой опыт работы на различных объектах. Для нас нет ничего необычного и сложного при строительстве сооружения с 10-бальной сейсмоустойчивостью. Такая сейсмическая надежность достигнута путем густого армирования железобетонных каркасов, при строжайшем соблюдении качества бетона и применении муфтового соединения стержней арматуры. Все строительно-монтажные работы шли штатно. Мы с полной ответственностью ручаемся за надежность сооружений. Наибольшие трудности на стройке возникали из-за обильных снегопадов, в зимний период высота сугробов была выше полутора метров", – сообщил Анатолий Нагнибеда, руководитель данного проекта во ФГУП "ГВСУ по СО".

Все хранилища построены согласно требованиям безопасности жизни и здоровья людей, которые будут обслуживать сооружения, соблюдены все пожарные, экологические, санитарно-гигиенические нормы. Смонтированы надежные системы вентиляции, охранной и противопожарной сигнализации с выводом сигнала об опасности на пульт караульного помещения. В каждом хранилище установлено по 120 экологически безопасных порошковых модулей для тушения огня.

"Гидро- и теплоизоляция хранилищ выполнена с применением самых современных материалов. Например, полимерные мембраны, которые использовались при гидроизоляции, обладают практически нулевым водопоглощением, высокой устойчивостью к старению, гниению, что обеспечивает их длительную надежную эксплуатацию. Хранилища оснащены автономным отоплением. В каждом по два мощных электрических котла, что позволяет зимой поддерживать комфортную температуру в 5 град. С. Каждое сооружение оснащено системой молниезащиты, которая включает в себя индивидуальную 24-метровую мачту – молниеприемник", – отметил А.Нагнибеда.