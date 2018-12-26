Танки Т-72Б3 поступили на вооружение 49-й армии ЮВО
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Танки Т-72Б3 армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев
ЦАМТО, 25 декабря. В танковое подразделение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае поступило на вооружение около 10 танков Т-72Б3.
Боевая техника прибыла с завода-изготовителя в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом.
Модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 л.с. и улучшенным комплексом вооружения. Машина получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора.
Броня танка усилена бортовым экраном с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми системами динамической защиты в "мягком" корпусе, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
25.12.2018
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