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26.12.2018
ЦАМТО

Первые комплекты оперативного развертывания временных дорог поступили в инженерные войска

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КВД на автомобиле КамАЗ-63501
Комплекс оперативного развертывания временных дорог на автомобиле КамАЗ-63501.
Источник изображения: Алексей Моисеев

ЦАМТО, 25 декабря. Первые комплекты оперативного развертывания временных дорог (КРВД) поступили в понтонно-мостовое соединение (г.Муром, Владимирской области) инженерных войск ВС РФ.

В рамках гособоронзаказа предприятие-изготовитель передало Минобороны России 12 машин.

КРВД выполнен на базовом шасси "КамАЗ-63501" и предназначен для обеспечения повышения несущей способности труднопроходимых, заболоченных участков местности с целью пропуска по ним колесной, гусеничной и специальной техники, а также для оборудования подходов к мостам и переправам. Это достигается за счет применения новых высокопрочных и легких материалов дорожного покрытия, а также за счет разработки оригинальной конструкции механизма его укладки на поверхность грунта.

Комплект обеспечивает пропуск колесных машин с нагрузкой на ось 12 т и гусеничных машин массой до 60 т. Длина перекрытия труднопроходимого участка местности одной машиной составляет 50 м. Время на укладку комплекта дорожного покрытия – менее 5 мин., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

25.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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