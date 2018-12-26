Первые комплекты оперативного развертывания временных дорог поступили в инженерные войска
ЦАМТО, 25 декабря. Первые комплекты оперативного развертывания временных дорог (КРВД) поступили в понтонно-мостовое соединение (г.Муром, Владимирской области) инженерных войск ВС РФ.
В рамках гособоронзаказа предприятие-изготовитель передало Минобороны России 12 машин.
КРВД выполнен на базовом шасси "КамАЗ-63501" и предназначен для обеспечения повышения несущей способности труднопроходимых, заболоченных участков местности с целью пропуска по ним колесной, гусеничной и специальной техники, а также для оборудования подходов к мостам и переправам. Это достигается за счет применения новых высокопрочных и легких материалов дорожного покрытия, а также за счет разработки оригинальной конструкции механизма его укладки на поверхность грунта.
Комплект обеспечивает пропуск колесных машин с нагрузкой на ось 12 т и гусеничных машин массой до 60 т. Длина перекрытия труднопроходимого участка местности одной машиной составляет 50 м. Время на укладку комплекта дорожного покрытия – менее 5 мин., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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