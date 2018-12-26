"Мы не вылезали из танка": актер Александр Петров — о фильме "Т-34"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Анна Михайлова. Главная кинопремьера новогодних праздников — фильм режиссера Алексея Сидорова "Т-34". Он основан на реальной истории танкистов, бежавших из немецкого плена в 1944 году. В широкий прокат лента выходит 1 января, но уже с 27 декабря начнутся предварительные открытые показы. Исполнитель главной роли Александр Петров рассказал в интервью РИА Новости о съемках в танке, звездной болезни и здоровой конкуренции.

— Сцены внутри танков снимали в настоящих боевых машинах. Сколько времени вы в них провели? Когда смотришь картину, невольно возникает ощущение клаустрофобии…

— Очень много. Все привыкли, мы даже не выходили в перерывах, когда меняли свет, или генератор ломался, или что-то нужно было переставить. Сидели, разговаривали с парнями, курили, байки травили. Уже срастаешься с этой машиной. Схема каждый день была одна и та же: переодевались, гримировались, репетировали с Лешей (режиссером Алексеем Сидоровым. — Прим. ред.) на земле, а потом садились в танк и проводили в нем всю смену.

— Великая Отечественная — такой исторический материал, который в нашей стране знают даже не столько из учебников, сколько по семейным историям. У вас такое было? Откуда вы черпали информацию?

— Если говорить лично о моей семье, то отец рассказывал, как дед перевозил из Германии мотоциклы, моторы какие-то, моя бабушка работала радисткой.

Кадр из фильма "Т-34" Источник изображения: © Предоставлено Централ Партнершип

Но и для моего мастера, у которого я учился в ГИТИСе — Леонида Ефимовича Хейфеца, — тема войны стоит особняком. На курсе старались не делать этюды про войну, потому что они не то что подвергались жесткой критике, а Хейфец просто будто садился в танк и проезжал по человеку, который сделал этот этюд.

Он нам очень много рассказывал про войну — как еще в Минске кричал что-то пленным немцам. Я это, безусловно, держал в голове.

Кадр из фильма "Т-34" Источник изображения: © Предоставлено Централ Партнершип

— Фильм снял Алексей Сидоров, известный многим как режиссер сериала "Бригада". Это как-то повлияло на ваше решение у него сниматься? Вы же наверняка смотрели "Бригаду" в подростковом возрасте.

— Я не то что смотрел, я пародировал. У нас целая компания была в Переславле-Залесском. Вообще, города вымирали, когда выходила новая серия "Бригады". Я, конечно, изображал персонажа Сергея Безрукова — Сашу Белого. Зализывал волосы назад, надевал какую-то кожаную куртку, которую мне привезли родители с еще существовавшего Черкизовского рынка.

Леша для нас был легендарный человек. Если бы мне тогда сказали, что я буду у него сниматься в фильме "Т-34", я бы не поверил ни за что в жизни. Я актером-то не собирался быть (смеется). Судьба сложилась иначе. Леша уже для всех легенда — и в киноиндустрии, и для нас тем более. Он авторитет, глыба.

Кадр из мистического триллера "Гоголь. Начало" Источник изображения: © Продюсерский центр "Среда" (2017)

— В следующем году выходит фильм "Герой", где вы играете разведчика. А еще через год — картина "Стрельцов" про футболиста. Танкист, разведчик, футболист — такое ощущение, что вы на экране реализуете какие-то мальчишеские мечты.

— Безусловно, так и есть.

— Космонавта осталось сыграть.

— Точно, но про космос вышло недавно несколько больших фильмов. Думаю, про это долго не будут снимать. Да и не могу сказать, что тема космоса меня так бы волновала, как танки, футбол или разведчики.

— А в компьютерные игры играете?

— Нет, не хватает времени. Друзья подарили мне на день рождения приставку, о которой я давно мечтал. Такое детское наивное желание, но почему-то сам себе не покупал, даже когда появилась возможность. Друзья, зная об этом, скинулись и купили мне самую последнюю Play Station с символикой московского "Спартака". Так я ее только один раз на день рождения включил, больше нет времени. Хотя мечта невероятная — запереться и поиграть.

Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Источник изображения: © Legio Felix (2018)

— Может, в новогодние каникулы наверстаете. Кстати, получается, что в праздники в прокате будет сразу два фильма с вашим участием — "Т-34" и "Полицейский с Рублевки", то есть вы фактически сам с собой будете конкурировать. Какие эмоции у вас это вызывает?

— Никаких. Так получилось. Мне кажется, это прекрасно, а что в этом плохого? Если бы вышли две комедии со мной в главных ролях, это было бы действительно странно. А так — две совершенно противоположные роли, не соприкасающиеся друг с другом фильмы.

— Еще одна ваша недавняя и особенная роль — в сериале Жоры Крыжовникова "Звоните ДиКаприо!". В России до сих пор к сериалам относятся с некоторым пренебрежением. Даже термин есть — "сериальный актер"…

— Сейчас уже от этого уходят… Дело в том, что Жора Крыжовников — Андрей Николаевич Першин (настоящее имя Крыжовникова. — Прим. ред.) снимал "Звоните ДиКаприо!" как большое кино. Даже квартиры, где происходит действие, строились отдельно в павильонах.

Кадр из сериала "Звоните ДиКаприо!" (ТНТ-PREMIER) Источник изображения: © ТНТ-PREMIER

— После выхода "Звоните ДиКаприо!" в соцсетях появилось много отзывов в духе "оказывается, Петров серьезный актер". Вы ожидали такую сильную реакцию на эту роль?

— Конечно. Андрей Николаевич — невероятный человек с точки зрения режиссуры, ума, начитанности. Для него это была важная, серьезная работа, чтобы перейти в совершенно другое качество режиссера. Я вместе с ним пошел, абсолютно доверился: "Делай из меня что хочешь, я пластилин". И вот он лепил. В этом успехе огромная его заслуга.

— Но и он вам доверился. Не каждый бы вытянул эту роль.

— Да, на эту роль ведь изначально выбрали другого актера. Даже отсняли пилот, но потом Андрей Николаевич решил утвердить меня. Посмотрел трейлер "Притяжения", вышел из кинотеатра и сказал продюсерам: "Ребята, простите, но нам нужен Петров". Они ему тоже доверяли. Еще до "Звоните ДиКаприо!" он был очень авторитетным.

Актер Александр Петров в сцене из спектакля "Гамлет" в Театре им. М. Н. Ермоловой Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

— В "Звоните ДиКаприо!" вы играете популярного актера, который благодаря болезни приходит в чувство, совершает переоценку ценностей. У вас были в жизни подобные моменты?

— Конечно были, как и у всех. Но если говорить о работе, успехе, мне кажется, что я был к этому готов. Учеба у Леонида Хейфеца выбивает из тебя всю дурь. Ты нормальный человек, просто снимаешься в кино. Да, его могут смотреть миллионы. Ну и что? Дело-то не в этом. Главное, чтобы ты занимался профессией.

— То есть так, как ваш персонаж Егор, вы себя с людьми никогда не вели?

— Нет.

Актер Александр Петров во время пресс-конференции актеров и создателей фильма "Притяжение" Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

— А коллег наблюдали, которые бы так себя вели, или это стереотип про звездную болезнь?

— Раньше было, сейчас уже меньше. Есть хорошая конкуренция, пул молодых артистов, которые показывают классный результат.

— Следите за кем-нибудь?

— Конечно. Мы общаемся друг с другом. Вот за ребятами, которые снимались со мной в "Т-34": Витя Добронравов, Антон Богданов, Юрка Борисов. За Петей Федоровым, за Ваней Янковским, Данилой Козловским. Мы все на связи, созваниваемся, приглашаем на премьеры, радуемся друг за друга. Такая мужская коалиция сложилась. Внегласное актерское братство, как я его называю, которое друг за другом следит, переживает. Есть конкуренция, безусловно, но она правильная, здоровая.