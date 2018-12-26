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26.12.2018
ТАСС

Шойгу: российская военная медицина вышла на уровень международных стандартов

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: Михаил Джапаридзе / ТАСС

По словам главы Минобороны, в уходящем году удалось значительно продвинуться в совершенствовании военно-научного комплекса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские военные врачи вышли на оказание полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи на уровне международных стандартов в 2018 году. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Вышли на оказание полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи на уровне международных стандартов", - сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны, в уходящем году удалось значительно продвинуться в совершенствовании военно-научного комплекса.

"В Анапе открыли инновационный технополис "Эра", оснащенный уникальным оборудованием. Восстановлена система высшего военного образования, расширяется сеть довузовских образовательных организаций", - отметил он.

25.12.2018
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Страны
Россия
Компании
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Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
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1 комментарий
№1
26.12.2018 06:18
Необходимо создавать полевую хирургию в составе ССО, СПН, ВДВ и МП, т.е. обучать мобильные бригады врачей, состоящиие из реаниматолога-анастезиолога, хирурга, травматолога и двух-трёх медбратов, действовать в тылу, в отрыве от полевых госпиталей и стационарных операционных - проводить операции тяжелораненным бойцам разведывательно-диверсионных и десантно-штурмовых подразделений, когда нет объективной возможности оперативно эвакуировать их в тыловой госпиталь.

Для этого сами врачи должны соответствовать тем критериям морально-психологического и физического отбора, которые позволят им действовать на равне с РДГ, совершая парашютные прыжки и длительные пешие марши, уметь проводить операции в сложных психологических условиях, создаваемых стрельбой или близкими разрывами артиллерийских и авиационных боеприпасов.

Война приобретает все более мобильный и дисперсионный характер и может случиться такое, что полевые госпитали будут заполнены на четверть, при том, что огромное количество тяжелораненых останется за линией фронта и погибнет из-за невозможности оперативной эвакуации (собьют вертолет, подобьют санитарный МТЛБ и т.д.) и отсутствия квалифицированной хирургической помощи на месте.

А так как это относится к ССО, СПН, ВДВ и МП (наиболее боеспособным и обученным родам войск), то потери будут колосальны.

Чтобы их избежать необходимо формировать специальную зафронтовую хирургию, врачей которой будут забрасывать в тыл противника и они, при содействии приданных им бойцов, будут, создавать там замаскированные полевые операционные, готовые принять тяжелораненных, прооперировать их и стабилизировать их состояние, до момента когда станет возможным их транспортировка в свой тыл.
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