Шойгу: российская военная медицина вышла на уровень международных стандартов
По словам главы Минобороны, в уходящем году удалось значительно продвинуться в совершенствовании военно-научного комплекса
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские военные врачи вышли на оказание полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи на уровне международных стандартов в 2018 году. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Вышли на оказание полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи на уровне международных стандартов", - сказал Шойгу.
По словам главы Минобороны, в уходящем году удалось значительно продвинуться в совершенствовании военно-научного комплекса.
"В Анапе открыли инновационный технополис "Эра", оснащенный уникальным оборудованием. Восстановлена система высшего военного образования, расширяется сеть довузовских образовательных организаций", - отметил он.
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Для этого сами врачи должны соответствовать тем критериям морально-психологического и физического отбора, которые позволят им действовать на равне с РДГ, совершая парашютные прыжки и длительные пешие марши, уметь проводить операции в сложных психологических условиях, создаваемых стрельбой или близкими разрывами артиллерийских и авиационных боеприпасов.
Война приобретает все более мобильный и дисперсионный характер и может случиться такое, что полевые госпитали будут заполнены на четверть, при том, что огромное количество тяжелораненых останется за линией фронта и погибнет из-за невозможности оперативной эвакуации (собьют вертолет, подобьют санитарный МТЛБ и т.д.) и отсутствия квалифицированной хирургической помощи на месте.
А так как это относится к ССО, СПН, ВДВ и МП (наиболее боеспособным и обученным родам войск), то потери будут колосальны.
Чтобы их избежать необходимо формировать специальную зафронтовую хирургию, врачей которой будут забрасывать в тыл противника и они, при содействии приданных им бойцов, будут, создавать там замаскированные полевые операционные, готовые принять тяжелораненных, прооперировать их и стабилизировать их состояние, до момента когда станет возможным их транспортировка в свой тыл.