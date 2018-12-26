Шойгу: российская военная медицина вышла на уровень международных стандартов

По словам главы Минобороны, в уходящем году удалось значительно продвинуться в совершенствовании военно-научного комплекса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские военные врачи вышли на оказание полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи на уровне международных стандартов в 2018 году. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Вышли на оказание полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи на уровне международных стандартов", - сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны, в уходящем году удалось значительно продвинуться в совершенствовании военно-научного комплекса.

"В Анапе открыли инновационный технополис "Эра", оснащенный уникальным оборудованием. Восстановлена система высшего военного образования, расширяется сеть довузовских образовательных организаций", - отметил он.