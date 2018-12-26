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26.12.2018
Вестник Мордовии

Почти робот: новый Т-72Б3 может самостоятельно следить за врагом

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Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Повышенный интеллект бортовых систем, высокая стойкость к ракетам и снарядам противника, улучшенная маневренность - основные отличия Т-72Б3 образца 2016 года.

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, бойцы одного из подразделений, дислоцированного в Ставрополье, получили десять таких бронированных машин.

Недавно они прибыли непосредственно с предприятия, где проходили модернизацию.

Эти танки вооружены мощными 125-мм пушками, которые способны применять снаряды новейших модификаций, а также запускать управляемые ракеты. Прицел "Сосна-У" имеет тепловизионный ночной канал и специальную автоматизированную систему, способную после захвата цели наводчиком самостоятельно следить за ней.

Кроме динамической защиты "Реликт" имеются также навесные решетчатые экраны, а борта прикрывают элементы динамической защиты в "мягких" контейнерах.

Двигатель мощностью 1130 л.с. обеспечивает более высокие скоростные характеристики, как по шоссе, так и на пересеченной местности. Как ожидается, в ближайшее время эти танки примут участие в учениях.

25.12.2018
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принадлежат Вестник Мордовии
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Продукция
Реликт ДЗ
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