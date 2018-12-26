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26.12.2018
Интерфакс-АВН

Опытный образец универсального гусеничного шасси будет создан на Курганмашзаводе в 2019 году в рамках диверсификации производства

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Курганмашзавод
Центральная проходная ОАО «Курганмашзавод».
Источник изображения: http://www.tplants.com/

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Ведущий российский производитель боевых машин пехоты Курганмашзавод разработал и приступил к реализации Стратегии развития направления гражданской продукции, сообщает пресс-служба предприятия.

"В рамках данной Стратегии планируется не только расширять модельный ряд техники гражданского назначения, которая уже зарекомендовала себя у потребителей, - это мини-погрузчики с бортовым поворотом МКСМ грузоподъемностью 800, 1000 кг, гусеничная транспортная машина ТМ-140, но и развивать другие направления на рынке мирной продукции", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН во вторник.

По информации пресс-службы, в 2019 году на Курганмашзаводе будет создан опытный образец универсального гусеничного шасси, разработкой которого уже сегодня занимаются специалисты Специального конструкторского бюро машиностроения. "Подобная техника крайне востребована на потребительском рынке в рамках программы импортозамещения. Кроме того, Курганмашзавод готов включиться и в другие направления этой значимой государственной программы", - отмечается в сообщении.

"Большую ставку предприятие делает на продвижение кузнечно-литейной номенклатуры. Заготовки, поковки, штамповки, специализированное литье, а также возможность освоения новых видов продукции под заказчика, - все это предлагает потребителю Курганмашзавод, имея широкие компетенции в сфере кузнечно-литейного производства", - информирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова коммерческого директора Курганмашзавода Сергея Бочарова, который отметил, что, разрабатывая стратегию развития гражданской техники, предприятие делает все для того, чтобы не утратить своего важного для страны статуса ведущего оборонного предприятия: единственного в России производителя лучшей в мире легкобронированной техники. "Нам предстоит большая работа, и мы к ней готовы", - сказал он.

25.12.2018
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Страны
Россия
Компании
КБМ
Курганмашзавод
СКБМ Курган
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