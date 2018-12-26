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26.12.2018
Интерфакс-АВН

Россия и Иран обсуждают расширение сотрудничества между Вооруженными силами двух стран, активизацию совместной борьбы с терроризмом

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Болельщики команды армии Ирана. Архивное фото
Болельщики команды армии Ирана. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Дубай. 25 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - План сотрудничества в военной области на 2019 год подписан по итогам прошедшего в Тегеране второго заседания российско-иранской рабочей группы.

Заседание прошло под председательством заместителя начальника Генштаба ВС РФ Игоря Осипова и заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Гадира Незами, сообщили во вторник иранские СМИ.

По их данным, делегации "обсудили пути расширения сотрудничества между Вооруженными силами двух стран".

В центре внимания консультаций были вопросы активизации совместных шагов в борьбе с терроризмом, отметили иранские СМИ.

Совместная рабочая группа была создана для реализации двустороннего межправительственного Соглашения о военном сотрудничестве, подписанном в 2015 году.

25.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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