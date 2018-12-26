Россия и Иран обсуждают расширение сотрудничества между Вооруженными силами двух стран, активизацию совместной борьбы с терроризмом
Болельщики команды армии Ирана. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов
Дубай. 25 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - План сотрудничества в военной области на 2019 год подписан по итогам прошедшего в Тегеране второго заседания российско-иранской рабочей группы.
Заседание прошло под председательством заместителя начальника Генштаба ВС РФ Игоря Осипова и заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Гадира Незами, сообщили во вторник иранские СМИ.
По их данным, делегации "обсудили пути расширения сотрудничества между Вооруженными силами двух стран".
В центре внимания консультаций были вопросы активизации совместных шагов в борьбе с терроризмом, отметили иранские СМИ.
Совместная рабочая группа была создана для реализации двустороннего межправительственного Соглашения о военном сотрудничестве, подписанном в 2015 году.
25.12.2018
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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