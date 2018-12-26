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26.12.2018
Российская газета

Все истребители США собрали в одном видео

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Истребители ВВС США
Истребители ВВС США.
Источник изображения: youtube.com

Все типы истребителей, стоящих на вооружении ВВС США, приняли участие в учениях "Оранжевый флаг" над Невадой. Целью тренировки была проверка совместимости различных авиационных платформ для выполнения общей задачи.



- F-35A и F-16 взлетели с авиабазы Эдвардс. F-15E и F-22 - с авиабазы Неллис, F/A-18 прилетел с испытательной станции ВМС США Чайна-Лейк. Кроме истребителей, в маневрах участвовали бомбардировщики B-1, B-2 и B-52, самолеты-заправщики КС-10 и КС-135, - рассказал представитель испытательного центра ВВС майор Кристофер Кэмпбелл.

По мнению американских военных, "сборная команда" помогает оптимально использовать возможности каждого типа самолетов. Тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе F-22 Raptor расчищает небо, легкий многоцелевой F-16 Fighting Falcon подавляет наземные средства ПВО, а F-35 Lighting II "позволяет сконцентрировать атакующие силы для нанесения удара по врагу". Туманная миссия последнего самолета объясняется, по всей видимости, проблемами с его оружием: F-35 так и не научили использовать ряд ракет и метко стрелять из пушки.


 Антон Валагин

25.12.2018
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США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
F-15
F-16
F-18
F-22
F-35
F-35A
В-1В Lancer
Проекты
Военные учения
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