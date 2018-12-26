"Железная дорожка": новейшая техника поступила в инженерные войска РФ

Дислоцированное в городе Муром Владимирской области понтонно-мостовое соединение первым в Российской армии получило двенадцать единиц новой специальной техники.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, речь идет о многоцелевом механизированном комплексе оперативного развертывания временных дорог.

Данная инженерная машина была впервые продемонстрирована на международном военно-техническом форуме "Армия -2017" и за свою оригинальность конструкции получила в СМИ прозвища "Волшебная дорожка" и "Железный ковер". В ее создании применены новейшие облегченные материалы повышенной прочности.

КВД смонтированы на четырехосных полноприводных автомобилях КамАЗ-63501, которые уже хорошо зарекомендовали себя в различных родах войск.

Комплекс служит для оперативного создания транспортных путей в тех местах, где затруднено перемещение военной техники. Например, если местность сильно заболочена. Также такая техника пригодится при сооружении подходов к переправам через водные преграды.

Одна такая "железная дорожка" раскладывается всего за 5 минут и имеет длину 50 метров. По ней возможен проезд как тяжелых колесных машин, так и гусеничных весом до 60 т.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев