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26.12.2018
ТАСС

Кабмин опроверг сообщения о планах заключения соглашения с компанией OneWeb

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Вопрос подписания опционного соглашения в обмен на предоставление частот не обсуждается, заверил министр связи Константин Носков

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кабмин опроверг сообщения о якобы имевших место планах заключения соглашения с компанией OneWeb в обмен на предоставление ей частот.

"В правительстве ни на уровне министра, ни вице-премьера, ни, тем более, председателя правительства не обсуждался вопрос подписания опционного соглашения с компанией OneWeb в обмен на предоставление частот. Сейчас этот вопрос тоже не обсуждается", - заявил журналистам министр связи Константин Носков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что американский спутниковый оператор OneWeb предложил России купить миноритарную долю в проекте, который в ближайшие годы планирует покрыть весь мир спутниковым интернетом, в обмен на частоты для работы в стране. Топ-менеджеры OneWeb на встрече в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым несколько месяцев назад предложили правительству подписать опционное соглашение с возможностью выкупа 12,5% проекта в случае, если компании выделят частоты для работы в России, сказали агентству источники.

OneWeb уже больше года не может получить частоты для работы в России. В 2017 году компания "Уанвеб" - совместное предприятие OneWeb и структуры Роскосмоса - подала заявки в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) на получение нескольких полос частот. С тех пор эти заявки несколько раз выносились на обсуждение на заседания ГКРЧ, однако частоты так и не были выделены.

25.12.2018
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принадлежат ТАСС
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