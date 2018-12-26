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26.12.2018
ТАСС

СМИ: Китай успешно запустил экспериментальный телекоммуникационный спутник №3

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Ракета-носитель Чанчжэн-7
Ракета-носитель Чанчжэн-7 с грузовым космическим кораблем Тяньчжоу-1 на космодроме Вэньчан, Китай.
Источник изображения: © AFP 2017 / Fred Dufour

Запуск осуществлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3C"

ПЕКИН, 25 декабря. /ТАСС/. Китай во вторник успешно вывел на орбиту спутник №3 для тестирования телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщила газета China Daily.

Запуск осуществлен в 00:53 по местному времени (19:53 мск понедельника) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3C".

Космический аппарат сконструирован и собран Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC). Этот запуск - 296-й для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.

25.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Марс
Чанчжэн
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