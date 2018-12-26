Компания S7 Space начинает реализацию проекта "Орбитальный космодром"

Компания призвала к сотрудничеству госкорпорации, коммерческие компании и амбициозные стартапы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российская частная компания S7 Space (оператор плавучего космодрома "Морской старт") начинает реализацию проекта по созданию орбитального космодрома.

Также компания анонсировала полет на Марс, следует из информации, опубликованной во вторник на странице S7 Space в Facebook.

"Мы начинаем работу с целью реализации проекта "Орбитальный космодром". К его созданию мы предлагаем приложить весь богатейший опыт, накопленный отечественной космонавтикой в долговременных пилотируемых полетах", - говорится в сообщении.

Компания сообщила, что призывает к сотрудничеству государственные корпорации, коммерческие компании и амбициозные стартапы. "Эта цель станет стимулом к развитию технологий, к налаживанию частно-государственного партнерства в реализации возможностей космической отрасли, обеспечит востребованность российской космонавтики в общемировом движении в космос", - отмечается в сообщении.

S7 Space также выложила на своей странице в Facebook видео с концепцией своей космической программы. Планируются запуски ракет-носителей в рамках проекта "Морской старт", доставка грузов на будущий орбитальный космодром и их последующая отправка на Марс.

На официальном сайте S7 Space есть раздел "Орбитальный космодром", но там пока ничего нет.