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26.12.2018
ТАСС

Один из спутников "Глонасс-М" временно вывели из состава орбитальной группировки

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Макет "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К" на стенде АО "Информационные спутниковые системы".
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

В настоящий момент по целевому назначению используются 23 аппарата

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Один из спутников "Глонасс- М" временно выведен на техническое обслуживание, следует из информации на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

Космический аппарат "Глонасс-М" номер 723 вывели из состава орбитальной группировки 25 декабря.

В ЦНИИмаш пояснили ТАСС, что этот аппарат планово выведен на техобслуживание и в ближайшее время будет вновь использоваться по целевому назначению.

Сейчас орбитальная группировка ГЛОНАСС насчитывает 26 спутников, из них 23 аппарата используются по целевому назначению, один временно выведен на техобслуживание, один находится в орбитальном резерве, еще один аппарат - на этапе летных испытаний.

25.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
ЦНИИмаш
Проекты
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