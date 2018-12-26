Один из спутников "Глонасс-М" временно вывели из состава орбитальной группировки

В настоящий момент по целевому назначению используются 23 аппарата

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Один из спутников "Глонасс- М" временно выведен на техническое обслуживание, следует из информации на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

Космический аппарат "Глонасс-М" номер 723 вывели из состава орбитальной группировки 25 декабря.

В ЦНИИмаш пояснили ТАСС, что этот аппарат планово выведен на техобслуживание и в ближайшее время будет вновь использоваться по целевому назначению.

Сейчас орбитальная группировка ГЛОНАСС насчитывает 26 спутников, из них 23 аппарата используются по целевому назначению, один временно выведен на техобслуживание, один находится в орбитальном резерве, еще один аппарат - на этапе летных испытаний.