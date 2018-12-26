Вашингтону подрезали крылья

Китайские БЛА предотвратят бомбардировки Белграда

Китай за последние 10 лет достиг весомых успехов в продвижении своих беспилотных летательных аппаратов за рубежом. По данным американского научно-исследовательского центра CSIS (Center for Strategic and International Studies), в период с 2008 по 2017 год Поднебесная сумела стать третьим в мире экспортером БЛА, уступая пока лишь США и Израилю.

Китайские разведывательно-ударные БЛА семейства "Уинг Лунг" (Wing Loong) согласно сведениям Стокгольмского института по исследованию проблем мира (СИПРИ) за 2015–2017 годы поступили на вооружение армий Казахстана, Пакистана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Более 30 дронов такого же назначения CH-3/CH-4 поставлены Иордании, Ираку, Мьянме, Пакистану, Туркменистану, Алжиру и опять-таки КСА.

Режим не для всех

Минувшей осенью к импортерам беспилотников КНР присоединилась Сербия. Заместитель министра обороны страны Ненад Милорадович подтвердил 17 сентября 2018 года, что Белград приобретет у Пекина шесть боевых БЛА (ББЛА), включая два средневысотных аппарата большой продолжительности полета "Уинг Лунг-2" (Wing Loong II) компании "Чэнду" (Chengdu Aircraft Industry). Сборка дронов по китайской технологии, сообщили белградские СМИ, будет локализована.

Кстати, суммарный налет только беспилотников CH-4, экспортированных КНР, по состоянию на середину нынешнего года достиг 10 тысяч часов. БЛА совершили более тысячи боевых вылетов, использовали 400 боеприпасов, заявленная точность применения вооружения – 96 процентов.

“Цена китайского CH-1 в пять раз меньше, чем американского MQ-1 "Предейтор"”

Среди основных причин, способствовавших китаизации мирового рынка беспилотных аппаратов, можно выделить экспортные ограничения, действующие в западных странах во исполнение Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ/Missile Technology Control Regime, MTCR) с 1987 года. Исполнительный директор американской "Дженерал атомикс аэронаутикал системз" (General Atomics Aeronautical Systems) Линден Блю заявил, что отказавшись от продажи БЛА государствам, не являющимся членами НАТО и не входящим в список "особо ценных союзников" США, Вашингтон вынудил их приобретать дроны у других экспортеров. А президент этой компании Дэвид Александр признал, что Китай уже ликвидировал технологический разрыв, по крайней мере в нижней области рынка беспилотных аппаратов. В связи с чем "Дженерал атомикс" развернула активную разъяснительную работу в конгрессе и Белом доме по вопросам экспортного контроля БЛА и его влияния на бизнес. В результате администрация президента Трампа стала анализировать экспортную политику США в области высокотехнологичной беспилотной техники и рассматривать введенные здесь ограничения. Это может способствовать изменению ситуации и привести в перспективе к увеличению продаж американских БЛА за рубежом.

Необходимо пояснить, что Режим контроля за ракетными технологиями – неофициальное многонациональное соглашение, призванное помочь пресекать распространение ядерного оружия. Согласно РКРТ любой беспилотный аппарат с дальностью более 300 километров и полезной нагрузкой свыше 500 килограммов в качестве системы категории I рассматривается наравне с баллистическими ракетами и космическими носителями.

Однако Китай (как, впрочем, и Израиль) не присоединился к РКРТ, хотя и согласился следовать его руководящим принципам в 2004 году. Пекин запретил продажу всех типов ракетных систем и вместе с тем продолжает поставлять инозаказчикам ударные беспилотники. КНР не пожелала примкнуть к 40 государствам, которые в октябре 2016-го объявили о намерении рассмотреть возможность ограничения экспорта БЛА, чтобы свести к минимуму риск их "недолжного использования".

В общем, пока суд да дело, китайские разведывательно-ударные и ударные дроны приобрели популярность в регионах, на которые распространяется РКРТ. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, Пекин решил удовлетворить спрос на такие боевые аппараты, вдобавок предлагая БЛА по низкой цене. Вашингтон, по мнению экспертов, потерпел стратегическое и коммерческое поражение. "Наша торговая политика, – заявил представитель Центра новой американской безопасности Пол Шарре, работавший ранее в Пентагоне, причиняет вред интересам США, наносит урон отношениям с ближайшими партнерами и вредит компаниям, пытающимся соперничать на рынке".

Чуть хуже, но куда дешевле

Дискуссия насчет целесообразности экспорта американских БЛА с вооружением началась еще при администрации Обамы, когда США были намерены убедить другие государства присоединиться к ограничениям на продажу и применение боевых беспилотников. При этом военные аналитики разошлись во мнении, какое влияние может оказать новая инициатива Госдепартамента по урегулированию на международном уровне поставок и использования оснащенных оружием дронов на растущий рынок ударных БЛА.

По информации аналитической компании "Авасент" (Avascent), помимо США, еще 15 стран либо объявили о намерении приобрести боевые беспилотники, либо уже подготовили средства для финансирования таких закупок. На это планируется затратить в общей сложности 13,4 миллиарда долларов до 2021 года включительно. И данный показатель может вырасти, если появятся другие заказчики или упомянутые 15 стран увеличат количество приобретаемых БЛА. В целом, по расчетам "Авасент", рынок ударных беспилотников за пределами США вырастет с 1,08 миллиарда долларов в 2015 году до 1,98 миллиарда в 2021-м.

“Главным драйвером качественного развития БЛА в Китае стал технологический прорыв в микроэлектронике”

По мнению аналитиков, инициатива Госдепартамента должна была, во-первых, несколько успокоить противников БЛА, обеспечив некое подобие Женевской конвенции в вопросе применения вооруженных дронов, которое будет включать пункты о транспарентности. Во-вторых, американское внешнеполитическое ведомство, учитывая интересы собственной промышленности, преследовало цель сохранить конкурентоспособность компаний США в борьбе с европейскими и израильскими соперниками, которые быстро сокращают технологическое отставание.

Однако пока официальные лица Соединенных Штатов дискутировали по поводу целесообразности экспорта БЛА, а некоторые заявки на поставки боевых дронов от таких близких союзников США, как Иордания и ОАЭ, не удовлетворялись Вашингтоном, в Китае не дремали. Испытывая трудности в общении с американскими партнерами, Египет, Ирак, Иордания, Казахстан, Мьянма, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Узбекистан обратились с соответствующими запросами к Поднебесной и начали закупать у нее более дешевые аналоги современных западных боевых БЛА. Эксперты американского журнала "Авиэйшн уик энд спейс текнолоджи" подчеркивают, что контракты китайских производителей БЛА с правительствами стран Среднего Востока и Центральной Азии создали в этих географических регионах предпосылки для компаний КНР исследовать и другие сегменты рынка для продвижения беспилотных авиационных систем (БАС).

Отказ США продавать свои самые мощные и эффективные дроны за рубеж, в том числе ближневосточным союзникам, вполне объясним: в Вашингтоне не без оснований опасаются, что аппараты могут попасть в руки врагов Соединенных Штатов и Израиля, а также подорвут военное доминирование еврейского государства над соседями.

Определить реальное количество китайских ударных беспилотников на Ближнем и Среднем Востоке достаточно трудно, но они уже применялись там. Саудовская Аравия использовала эти БЛА в операциях против Йемена, Ирак – в боях с формированиями "Исламского государства" (запрещенного в РФ). ОАЭ отправили несколько приобретенных у КНР аппаратов в Ливию для поддержки ее национальной армии в борьбе против исламистов.

Все эти страны пытались купить американские беспилотники MQ-1 "Предейтор" (Predator) и MQ-9 "Риппер" (Reaper), однако администрация Обамы полагала, что продажа разведывательно-ударных БЛА в регион будет нарушением РКРТ. Хотя Вашингтон гарантировал ОАЭ выдачу разрешения на покупку невооруженной экспортной версии "Предейтора" (Predator XP).

Успехи Пекина в экспорте дронов, отмечают эксперты, связаны с двумя БАС, представляющими собой почти точные копии MQ-1 "Предейтор". Это CH-4 "Рейнбоу" (Rainbow) корпорации CASC и БЛА "Уинг Лунг-1" производства AVIC, получивший в ВВС НОАК обозначение GJ-1. Конфигурации аппаратов почти идентичны, однако у "Уинг Лунг-1"-1" бортовая гиростабилизированная оптико-электронная система (ГОЭС) расположена за носовой стойкой шасси, а у CH-4 – впереди. "Уинг Лунг-1" также отличает бульбообразная передняя часть фюзеляжа, в которой может размещаться аппаратура спутниковой связи для управления.

По мнению экспертов, американские БЛА по качеству и технологиям превосходят китайские аналоги, однако КНР, подчеркнем еще раз, поставляет гораздо более дешевые и достаточно надежные, эффективные беспилотные системы, а также авиационные средства поражения. Например, цена китайского аппарата CH-1 в пять раз меньше стоимости американского MQ-1 "Предейтор".

Перед обострением соперничества

В октябре 2018-го, как упоминалось, администрация Трампа начала изучать возможность смягчения РКРТ и других соглашений по торговле оружием для увеличения экспорта американских БЛА, однако Поднебесную теперь трудно будет потеснить с сегодняшних позиций. Это связано с прогрессом китайского авиастроения, достигнутым за последние годы.

В частности, в настоящее время КНР может предложить потенциальным импортерам перейти на более крупные и технологичные беспилотные платформы типа "Уинг Лунг-2". О развитии ситуации в этом направлении свидетельствует сделка Пекина с Эр-Риядом о развертывании производства БЛА в Саудовской Аравии для удовлетворения растущего спроса королевства на беспилотники. Всего, по экспертным оценкам, в предстоящие годы может быть построено по крайней мере 300 "Уинг Лунг-2".

Результатом продолжающихся инвестиций Пекина в коммерческую и военную аэрокосмическую технику стала разработка китайскими компаниями ряда современных и сложных БЛА. Разумеется, КНР как конечный поставщик таких систем имеет наилучшие перспективы в регионах, где аналогичные западные или израильские БАС, как правило, исключаются из конкуренции вследствие высокой стоимости, экспортных ограничений или даже по политическим соображениям. Кроме того, одним из преимуществ китайских производителей БЛА является передача технологий, а в некоторых случаях даже локализация производства.

Вероятно, китайские БАС могут получить наибольшую поддержку на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (исключая Японию и Сингапур, которые сами производят беспилотники; некоторые страны вряд ли станут клиентами Пекина по геополитическим соображениям), Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Совокупный спрос на БЛА типа MALE в этих регионах, по прогнозу агентства "Джейнс", может составить 8,9 миллиарда долларов до 2026 года. Глобальный же рынок на ближайшие 10 лет оценивается в 40,9 миллиарда долларов, включая продажи платформ, услуги и техническую поддержку. При этом аналитики "Джейнса" полагают, что на долю Китая придется около девяти миллиардов долларов. Потенциально экспортными беспилотными платформами типа MALE наряду с "Уинг Лунг-1" и "Уинг Лунг-2", CH-4 и CH-5 являются TYW-1 производства Beihang Unmanned Aircraft System Technology.

Однако определенные проблемы для дальнейшей экспансии китайских БЛА могут создать действия администрации Трампа, которая завершает подготовку пакета регулирующих мер, расширяющих возможности экспорта американских беспилотников. Ожидается, что это повысит конкурентоспособность заокеанских производителей и потеснит их соперников из Китая и Израиля. Кроме того, Вашингтон будет добиваться пересмотра РКРТ для ослабления международных ограничений, затрагивающих продажу за рубеж наиболее мощных американских дронов.

Необходимо отметить, что главный драйвер качественного развития БЛА в КНР – технологический прорыв в области микроэлектроники и бортовых датчиков. Ныне китайские разработчики и производители беспилотников заняты повышением автономности, снижением заметности в различных диапазонах частот, обеспечением эксплуатационной надежности, усилением защищенности линий связи, максимальной эффективностью применения своих аппаратов.

Николай Новичков, кандидат технических наук (Информационно-аналитический отдел ТАСС – для "ВПК")

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 50 (763) за 25 декабря 2018 года