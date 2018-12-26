Обратная сторона ракеты

Причина космических аварий – переход отрасли на "самообслуживание"

11 октября ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС10" стартовала с первой – гагаринской площадки Байконура. Спустя девять минут поступило сообщение об аварии носителя, экипаж перешел в режим баллистического спуска и "Союз МС10" успешно приземлился в казахстанской степи.

Я не считаю этот случай особым событием. Как ни странно прозвучат мои слова, но это нормально, когда техника выходит из строя. Честно говоря, даже удивлен тем, что так мало ЧП в последнее время. Объясню почему: в 60-е, когда начинались космические старты, аварий было множество, некоторые случались с людьми. Но тогда об этих чрезвычайных происшествиях не сообщали.

Сегодня, казалось бы, серийное производство космических аппаратов налажено, все идет нормально, однако уровень контроля резко снизился. Скажу прямо: когда была военная приемка, военпреды своей работой исключали возможность возникновения многих ЧП. Переход космической отрасли на "самообслуживание" – одна из причин аварии на Байконуре.

“Пуск ракеты задержали на два месяца: бак разобрали, отвертку достали, а рабочего премировали”

Самое опасное, с моей точки зрения, не в неудаче "Союза МС10", отказы техники периодически случаются, дело в другом. Обнаруженная дыра в стенке приборного отсека "Союза" – вещь крайне серьезная. На мой взгляд, она была сделана во время работы над кораблем неумышленно. Возникни подобная ситуация на Южмаше во времена Янгеля или, скажем, на фирме Королева, человек, допустивший ошибку, немедленно доложил бы о том, что случилось. А такое бывало: помнится, сборщик уронил в бак ракеты отвертку. Никто об этом никогда не узнал бы, но слесарь сам пошел к директору завода и доложил, как и при каких обстоятельствах он потерял инструмент. Пуск ракеты задержали на два месяца: бак разобрали, отвертку достали, а рабочего премировали. Произойди подобное сейчас, не миновать ему отсидки. И в этом гигантская разница: в то время каждый отвечал за то, что делал. А сейчас – нет. По-видимому, был расчет, что все пройдет незамеченным. Так могло случиться: при спуске корабля приборный отсек, конечно же, отстрелили бы и дефект сгорел бы в атмосфере. И таким образом оказалась бы скрытой очень опасная для космической техники проблема – утаивание сборщиками брака в своей работе.

Есть надежда на то, что ситуация выправится? Я не испытываю оптимизма. Уже совершенно ясно, что мы очень сильно отстаем не только от Соединенных Штатов, Европейского агентства, но и от Индии, Китая. Есть еще технологии, где можно вырваться вперед, но мы предаемся иллюзиям. Очень много сейчас возникает прожектов, которые не будут реализованы. Яркий пример – помпезное объявление о строительстве полноценной посещаемой базы на Луне. Это, на мой взгляд, не более чем сотрясание воздуха, потому что в ближайшие десять лет у нас таких возможностей нет и не будет. А китайцы уже летают вокруг Луны, сажают зонд на ее обратную сторону – там есть несколько очень интересных для исследований районов. И тот, кто первым посадит в них свои аппараты, получит преимущество в исследованиях.

В 1960-м, когда состоялся первый пуск ракеты к Луне, мы в газете "Комсомольская правда" затеяли дискуссию о том, не рано ли "заигрывать с Луной"? Подавляющее большинство читателей высказывались в том смысле, что полно дел на Земле, многого еще не хватает, а мы запускаем ракеты. А через десять лет американский астронавт Нейл Армстронг ступил на Луну. То же самое и сейчас: можно закрыть все программы освоения космического пространства, но мы должны иметь в виду одну вещь: космические исследования, по данным ООН, весьма прибыльны, каждый вложенный в них доллар принесет десять долларов дохода. Американцы, истратив 30 миллиардов на организацию полета "Аполлона" на Луну, благодаря внедрению новых технологий получили вдесятеро больший доход – триста миллиардов.

Человек обязательно полетит и на Марс, и в дальний космос. Дело не только в любознательности, но и в силе человеческого духа. Натура у нас такая, к счастью. Иначе было бы неинтересно жить.

Владимир Губарев, писатель, лауреат Государственной премии СССР

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 50 (763) за 25 декабря 2018 года