Взгляд на регионы из космоса

Космические сервисы помогают развивать экономику

"Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек…" Слова знаменитой песни можно перевести в цифры и управленческие решения с помощью современных космических технологий.

В 2014 году президент Владимир Путин подписал "Основы государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года". В документе подчеркнуто, что ставится задача национального масштаба, носящая межведомственный, межрегиональный, межотраслевой характер и затрагивающая все секторы народного хозяйства. Она может быть успешно решена при максимальной вовлеченности в дело органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления. И "Российские космические системы" (РКС) выстраивают с регионами прочные, выгодные обеим сторонам отношения.

Специалисты компании создали уникальные решения нового уровня автоматизации процессов управления отраслями хозяйства. Современные цифровые сервисы внедряются в сельское хозяйство, охрану природы, образование, здравоохранение, обеспечивая цифровое развитие регионов страны. Российская орбитальная группировка, мониторящая земную поверхность, обеспечивает надежную информационную поддержку всех сфер хозяйственной деятельности. С помощью данных со спутников эффективно контролируются состояние сельхозугодий, вырубка и восстановление лесов, транспорт и дорожное хозяйство, создаются и актуализируются топографические карты.

“К 2025 году рынок внедрения результатов космической деятельности вырастет до 1,5 миллиарда долларов”

Сфера внедрения результатов космической деятельности – динамично растущий рынок. Данные ГЛОНАСС и дистанционного зондирования Земли применяются в строительстве, туризме, мониторинге и анализе последствий стихийных бедствий и антропогенных катастроф и многих других областях.

Например, сегодня, по оценкам экспертов, только рынок ДЗЗ оценивается в 250 миллионов долларов. К 2020 году, как ожидается, составит около миллиарда, а к 2025-му вырастет до полутора миллиардов. И это не только услуги, а весь цикл производства геоинформации – от создания и запуска спутников до обеспечения конечного пользователя. Прослеживается тенденция существенного смещения центра тяжести рынка в область конечных продуктов, решений и сервисов.

Стоит отметить растущую популярность данных, полученных с помощью сервисов на основе ГЛОНАСС. К примеру, в Башкортостане развернут первый в стране региональный центр инфраструктуры федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности. Умные дроны с использованием технологий ГЛОНАСС здесь применяются для наблюдения за состоянием нефте- и газопроводов, ЛЭП, сельскохозяйственных и лесных угодий.

В стране активно развивается Национальная сеть высокоточного позиционирования (НСВП), позволяющая производить топографическую привязку и получать координаты объектов для проведения работ на больших территориях с высочайшей точностью – до трех сантиметров. На сегодня к НСВП подключено более сотни геодезических станций в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Пензенской и многих других областях.

Технологический потенциал космической отрасли задействуется и в Чувашии. Ожидается, что реализация соглашения между РКС и властями республики даст импульс развитию цифровой инфраструктуры региона и повысит эффективность управления экономикой. В ближайшие годы на первом этапе сотрудничества при поддержке РКС в регионе будут реализованы проекты в области цифровизации сельского хозяйства, контроля использования земельного фонда. Еще одним направлением сотрудничества может стать развертывание в Чувашии систем мониторинга перевозки опасных грузов, наблюдения за состоянием зданий и сооружений, контроля транспорта и др.

Осенью 2018 года специалисты холдинга совместно с представителями власти и организаций Крыма определили направления внедрения новейших космических сервисов в экономику и социальную сферу полуострова. В частности, у специалистов РКС есть разработки мониторинга пользования земель сельхозназначения и природных ресурсов, контроля недропользования. Региональные чиновники подтвердили заинтересованность в применении этих технологий и совместно с "Российскими космическими системами" наметили планы по совершенствованию геоинформационных сервисов. Создается общий для Крыма Центр компетенций в области использования результатов космической деятельности для большей отдачи от информации, полученной методами дистанционного зондирования Земли и при помощи технологий ГЛОНАСС. Это сделает региональную экономику эффективнее.

Интересные примеры практического решения задач при употреблении практик дистанционного зондирования Земли и геоинформационных систем есть и на Кубани. Современные технологии применялись при исследовании динамики заиливания Краснодарского водохранилища с 1977 по 2015 год, выявлении и мониторинге мест размещения твердых бытовых отходов, контроле за недрами. На основе анализа данных ДЗЗ готовятся заключения для предъявления в суде в качестве доказательства.

Петр Камнев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 50 (763) за 25 декабря 2018 года