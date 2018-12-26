Российская сверхтяжелая ракета получит РД-180

Научно-технический совет "Роскосмоса" в качестве базового облика новой российской сверхтяжелой ракеты выбрал вариант, предложенный ракетно-космическим центром "Прогресс" и генеральным директором госкорпорации Дмитрием Рогозиным, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Вопрос о параметрах ракеты-носителя сверхтяжелого класса вызвал активную дискуссию членов президиума научно-технического совета. В итоге в качестве базового было решено выбрать проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса под номером четыре, но уточнить проект на этапе эскизного проектирования", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, имеется ввиду проект носителя с шестью боковыми блоками, оснащенными РД-171, и одним центральным, снабженным РД-180.

В ноябре научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что вместо анонсирования заведомо нереализуемых программ "Роскосмосу" следует сосредоточиться на выполнении текущих задач, сроки по которым уже сдвинуты вправо.

Грузоподъемность ракеты составит 103 тонны на низкую околоземную орбиту, высота — около ста метров. Двухступенчатый носитель будет включать разгонный блок и межорбитальный буксир для доставки космонавтов к Луне. Первая такая ракета должна быть готова в 2027 году. Пуск носителя запланирован на 2028 год с космодрома Восточный. Стоимость изделия оценивается в 700-1500 миллиардов рублей. Окончательные варианты технического облика ракеты и технико-экономическое обоснование проекта руководству страны планируется доложить в начале 2019 года.