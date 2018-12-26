Войти
26.12.2018
Lenta.ru

Российская сверхтяжелая ракета получит РД-180

718
0
0
Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Научно-технический совет "Роскосмоса" в качестве базового облика новой российской сверхтяжелой ракеты выбрал вариант, предложенный ракетно-космическим центром "Прогресс" и генеральным директором госкорпорации Дмитрием Рогозиным, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Вопрос о параметрах ракеты-носителя сверхтяжелого класса вызвал активную дискуссию членов президиума научно-технического совета. В итоге в качестве базового было решено выбрать проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса под номером четыре, но уточнить проект на этапе эскизного проектирования", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, имеется ввиду проект носителя с шестью боковыми блоками, оснащенными РД-171, и одним центральным, снабженным РД-180.

В ноябре научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что вместо анонсирования заведомо нереализуемых программ "Роскосмосу" следует сосредоточиться на выполнении текущих задач, сроки по которым уже сдвинуты вправо.

Грузоподъемность ракеты составит 103 тонны на низкую околоземную орбиту, высота — около ста метров. Двухступенчатый носитель будет включать разгонный блок и межорбитальный буксир для доставки космонавтов к Луне. Первая такая ракета должна быть готова в 2027 году. Пуск носителя запланирован на 2028 год с космодрома Восточный. Стоимость изделия оценивается в 700-1500 миллиардов рублей. Окончательные варианты технического облика ракеты и технико-экономическое обоснование проекта руководству страны планируется доложить в начале 2019 года.

25.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РД-170
РД-180
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
27.07.2018
Повелитель батута
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.12 12:58
  • 31
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 26.12 12:44
  • 2
Видео: ветеран американского спецназа назвал главные преимущества АК
  • 26.12 12:28
  • 2
Сирия бьет по министрам обороны
  • 26.12 11:15
  • 101
"Проверим, были американцы на Луне или не были"
  • 26.12 10:59
  • 5
Globes (Израиль): пойдет ли Путин до конца?
  • 26.12 10:56
  • 3
Прекращено уголовное преследование лётчика морской авиации Балтфлота
  • 26.12 10:08
  • 5
F-15X идет в серию?
  • 26.12 09:22
  • 3
«Форт Трамп» уже фактически существует
  • 26.12 08:49
  • 22
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 26.12 08:47
  • 10
"Российская база в Белоруссии не нужна"
  • 26.12 06:49
  • 46
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 26.12 06:39
  • 7675
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.12 06:33
  • 8
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.12 06:18
  • 1
Шойгу: российская военная медицина вышла на уровень международных стандартов
  • 26.12 00:36
  • 14
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний