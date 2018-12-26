Сирия бьет по министрам обороны

Авигдора Либермана приравняли к турецким помидорам

Наш Ил-20 исчез с экранов радаров в момент, когда четверка израильских F-16 атаковала сирийские военные объекты в провинции Латакия. Как через несколько часов сообщил официальный представитель МО РФ генерал Игорь Конашенков, "прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200". 24 сентября глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу объявил о том, что Дамаск получит комплекс С-300 в течение двух недель. Оружие было поставлено сирийцам в установленные сроки.

Что изменилось в регионе после того трагического события? К моему большому сожалению, я предугадал, какова будет реакция на катастрофу. Случилась кадровая перестановка. В Тель-Авиве убрали с поста министра обороны Авигдора Либермана. Хотя лично у меня есть сомнения в том, что именно он виноват в трагедии, и нет уверенности, что наказали "правильного" человека. Тем не менее решение состоялось, и говорить уже не о чем. Что тут обсуждать, когда в Тель-Авиве заявляют: министра обороны мы сняли, чего от нас еще можно требовать. Грубо говоря, они расплатились.

“Американцы выводят войска из Сирии, чтобы сосредоточить их на Дальнем Востоке”

Думаю, что провокацию против наших летчиков израильтяне изначально не планировали. Но подвернулась возможность, и они ею воспользовались.

Закономерен вопрос: почему, когда ВВС Турции сбили наш бомбардировщик, Анкаре объявили, что одними помидорами не отделается, а после катастрофы Ил-20 шла речь о цепи трагических случайностей? Так иначе и нельзя было сказать. Ил-20 стал целью сирийских средств ПВО в результате подлости израильских пилотов.

Однако изменения в регионе после того трагического события происходят и достаточно масштабные. Иранцы отвели свои формирования от Голанских высот на сто километров. Это объясняется тем, что в Исламской Республике идет очень серьезная внутриполитическая борьба. Большая часть руководства ИРИ в настоящее время склонна к тому, чтобы вывести формирования из Сирии. Позиция такая: война выиграна, пусть теперь сирийцы сами решают свои проблемы.

Вместе с тем в Иране есть группа людей, которая вовлечена в этот конфликт напрямую. И для них это вопрос престижа, если хотите…

На самом деле в Иране по большому счету не хотят войны, и нужно очень четко это понимать. Так что в какой-то момент в военном смысле Тегеран все же уйдет из Сирии.

Событием последних дней стало известие о том, что президент Дональд Трамп принял решение вывести американский контингент из САР. Хотя многие высокопоставленные политики и военные с ним не согласны. Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил, что его взгляды не совпадают с позицией главы Белого дома и уходит со своего поста.

Решение Трампа вполне объяснимо, поскольку сегодня главным врагом США объявлен Китай. Поэтому американский президент делает все, чтобы сосредоточить силы на Дальнем Востоке против КНР. И соответственно пытается вывести со Среднего Востока все, что возможно.

Останется ли в САР база "Ат-Танф"? Это вопрос денег. По чести говоря, никому – ни нам, ни сирийцам, ни иракцам, ни иранцам она неинтересна. Да и самим американцам тоже не особо нужна, и они думают, как бы половчее ее закрыть. Это реально экономический вопрос. Так что Пентагон скорее всего будет выводить из Сирийской Республики свои войска по максимуму.

Есть еще вполне привычный "курдский вопрос". По сообщениям некоторых СМИ, курды назвали предательством решение Трампа об уходе из САР, поскольку они остаются один на один с Асадом. Однако это не совсем так. У Дамаска с курдами уже давно идет нормальный и сложный переговорный процесс, основное содержание которого – торг: сколько денег власти САР станут давать из бюджета. Как только договорятся, вопрос будет снят.

Саид Гафуров, руководитель направления "Восток" портала Pravda.ru

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курькр" в выпуске № 50 (763) за 25 декабря 2018 года