Засада для зеленых беретов

Вывод американских войск из Сирии начался задолго до директивы Трампа

Самым обсуждаемым событием третьей недели декабря стал вывод американских войск из Сирии. Якобы решение об этом принял лично президент США Дональд Трамп, не вняв советам своего окружения. Считается, что оно во многом стало неожиданным даже для самого Пентагона. И в знак протеста в отставку ушел глава американского военного ведомства.

Между тем российские военные получили информацию о возможном выводе от американских коллег еще за два дня до формального объявления. Оно было направлено по линии деконфликтизации, развернутой в Сирии. Поэтому можно предположить, что Минобороны США и американский истеблишмент несколько лукавят, говоря о внезапности решения. Тем более что Пентагон, не особо афишируя, еще осенью начал сокращать количество передовых баз и военнослужащих на юго-востоке Сирии. Поэтому будет интересно разобраться, как развивались события перед выводом войск.

Плюс загадочный Эт-Танф

Основной силой в Сирии стали команды зеленых беретов и рейдеров корпуса морской пехоты. По имеющимся сведениям, всего в стране действовало от одного до двух батальонов спецназовцев. Их основной задачей была подготовка боевых отрядов курдов. Для этого на территории Рожавы зелеными беретами и рейдерами было развернуто несколько передовых баз, которые выполняли и роль учебных центров.

Воздушными воротами в страну и логистическим центром для Пентагона стал аэродром в районе населенного пункта Табка, который был захвачен еще в конце прошлого года в ходе операции союзников по взятию столицы ИГ – Ракки.

В нынешнем декабре в Табке базировались несколько вертолетов МН-60 Black Hawk авиационно-спасательной эскадрильи ВВС США, а также тяжелые транспортные МН-47 Chinook 160-го авиационного полка сил специальных операций. В средствах массовой информации появлялись сообщения, что в Табке также размещались ударные вертолеты АН-64 Apache.

По некоторым сведениям, на аэродроме базировались и самолеты. Речь о двух-трех транспортных С-130. Они использовались для снабжения отдельных американских оперативных баз.

Фото: topwar.ru

Также на аэродроме было размещено до роты военнослужащих одного из батальонов 75-го полка рейнджеров. В их распоряжении были бронеавтомобили, а также БТР Stryker. Военнослужащих 75-го полка американское командование в Сирии использовало как своеобразную "пожарную команду". В случае обострения ситуации рейнджеры выдвигались для оказания помощи на вертолетах и бронемашинах.

Защита штаба в Манбидже и аэродрома в Табке была возложена на морских пехотинцев. Помимо бронеавтомобилей, на вооружении морпехов были гаубицы М-777. Артиллерия использовалась для защиты периметра.

Американская артиллерия в Сирии была представлена и реактивными системами залпового огня HIMARS. РСЗО также размещались в районе Табки. Они преимущественно применяли управляемые оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Отдельно от всей американской группировки стоял военный лагерь в Эт-Танфе. По имеющимся сведениям, дислоцированные там подразделения не подчинялись штабу в Манбидже.

На начало декабря в Эт-Танфе был развернут штаб батальона зеленых беретов. Ему подчинялась одна рота спецназовцев, бойцы которой занимались подготовкой отрядов сирийских оппозиционных движений. Кандидатов набирали в лагере беженцев.

Это вам за друзей-курдов

Еще летом нынешнего года в Манбидже помимо штаба существовала еще одна американская военная база. Там размещались подразделения Командования сил специальных операций (Joint Special Operation Command – JSOC), бойцы отряда "Дельта", операторы DEVGRU, военнослужащие 24-й тактической эскадрильи, а также рейнджеры 75-го полка. Для поддержки JSOC был развернут вертолетный отряд из состава 1-го батальона 160-го авиаполка.

Но задолго до формального решения о выводе войск из Сирии база спецназа в Манбидже была свернута. Отряд операторов JSOC перевели в Табку. А остальные подразделения были выведены из страны.

Также осенью началось сокращение и передовых баз рейдеров, и зеленых беретов. Причина в том, что Юго-Восточный регион преимущественно населен арабами, а они весьма негативно относятся к курдам, которых поддерживали США. Были случаи, когда курдские отряды и американские спецназовцы попадали в засады.

Сообщения о столкновениях с некими боевиками появлялись на протяжении всей весны и лета нынешнего года. Особенно сложная ситуация сложилась в районе Ракки. Западные эксперты списывали происходящее на то, что в бывшей столице ИГ и ее окрестностях осталось много скрытых боевиков. Согласиться с такой точкой зрения нельзя. Конфликты между мирным населением и отрядами курдов начались сразу после освобождения города. Арабское население не приняло спасителей.

Немного ушли, немного остались

Так что хоть и неофициально, но вывод американских войск с территории Сирии начался достаточно давно. Все это время без изменений пребывал только контингент в Эт-Танфе. Но его значение уже сведено к нулю: на юге Сирии правительственные войска при поддержке России создали своеобразную заградительную линию. Также осенью были ликвидированы последние очаги сопротивления боевиков ИГ и других террористических организаций. Поэтому в Эт-Танфе скопилось большое количество боевых отрядов оппозиции, которым вырваться на просторы Сирии уже весьма проблематично.

Скорее всего Пентагон и американское военно-политическое руководство планировали постепенное сокращение своих войск в Сирии – его можно было растянуть на месяцы и даже на годы. Но в какой-то момент пришлось бы объяснять, почему американские военные воюют не с ИГ, а уничтожают отряды местных жителей, недовольных присутствием курдов на своей территории.

Но незримое присутствие США в Сирии скорее всего сохранится. Несмотря на вывод американского контингента из лагеря Эт-Танф, этот объект продолжит быть важнейшим инструментом влияния Соединенных Штатов. Ведь пока речи о передаче самого лагеря беженцев под контроль сирийскому правительству не идет. Штаб батальона зеленых беретов спокойно проедет несколько десятков километров и будет развернут на территории Иордании.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 50 (763) за 25 декабря 2018 года