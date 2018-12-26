Первое испытание бразильской противокорабельной ракеты MANSUP

ВМС Бразилии продолжают распространять информацию о проведенном ими 27 ноября 2018 года первом морском испытании противокорабельной ракеты MANSUP (Míssil Antinavio Nacional de Superfície) национальной бразильской разработки. Ракета была запущена из опытовой пусковой установки с бразильского корвета V 34 Barroso в 300 км от побережья штата Рио-де-Жанейро. Испытание было сочтено успешным, хотя указывается, что телеметрические данные показали необходимость доработки ряда систем ракеты.

Первый испытательный запуск бразильской противокорабельной ракеты MANSUP с корвета V 34 Barroso ВМС Бразилии, 27.11.2018 (с) ВМС Бразилии

Разработка противокорабельной ракеты MANSUP осуществляется с 2009 года в рамках программы Esporão под руководством Управления военно-морских вооружений (DSAM) ВМС Бразилии консорциумом бразильских компаний во главе с Avibras Indústria Aeroespacial в качестве головного подрядчика. Avibras отвечает за разработку и изготовление планера ракеты, твердотопливного маршевого ракетного двигателя, боевой части и взрывателя, а также осуществляет общую сборку и интеграцию ПКР. Твердтопливный ракетный двигатель ракеты MANSUP, как считается, является аналогом маршевого РДТТ AV-RE 40 (массой 543 кг), ранее разработанного Avibras для замены двигателей состоящих на вооружении ВМС Бразилии французских ПКР MBDA Exocet MM40 Block 1 ввиду истечения сроков хранения последних (испытания Exocet MM40 Block 1 с двигателем Avibras были проведены в 2012 году).

В консорциум также входят компании Omnisys Engenharia (бразильское отделение группы Thales, отвечает за создание для MANSUP активной радиолокационной головки самонаведения Х-диапазона с дальностью действия до 20 км и массой 30 кг), SIATT Engenharia, Indústria e Comércio (совместно с организациями ВМС Бразилии осуществляет создание системы управления ракеты, включая БЦВМ, радиовысотомер, инерциальную навигационную систему, предохранитель, интерфейсы сопряжения с СУВ, батареи и приводы, а также отвечает за создание телеметрического оборудования для испытаний) и Fundação Ezute (техническое управление проектом и документация). Компания ARES Aeroespacial e Defesa (бразильское отделение израильской Elbit Systems) изготавливает для испытаний ПКР мишенный комплекс ITMSS (Instalação de Tiro para Míssil Superfície-Superfície).

От ВМС Бразилии к проекту привлечены головная флотская проектно-конструкторская организация Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON). Научно-исследовательский институт ВМС PqM, Военно-морской технологический центр Сан-Пауло CTMSP и Центр анализа военно-морских систем CASNAV.

В целом ракета MANSUP по облику и характеристикам подобна французской Exocet MM40 Block 1, предназначена для ее замены в бразильском флоте, и выглядит ее полным клоном, и может запускаться с тех же "канистерных" пусковых установок MBDA ITL-70A. Ракета MANSUP имеет стартовый вес 860 кг и массу осколочно-фугасной боевой части 154 кг. Длина ракеты 5780 мм, диаметр фюзеляжа 344 мм и размах раскладного крыла 1135 мм. Маршевый твердтопливный ракетный двигатель должен обеспечить ракете скорость на маршевом участке траектории около 1000 км/ч, официально заявляемая максимальная дальность полета 70 км.

Для испытаний к настоящему времени изготовлены три опытные ракеты MANSUP (одна из которых была запущена 27 ноября) и одна нелетная телеметрическая ракета. Цикл испытаний планируется завершить в 2019 году, после чего приступить к стадии "индустриализации и сертификации", по завершении которых начать серийное производство - однако дата его начала пока что не определяется.

На основе конструкции MANSUP ведется также разработка ее авиационного варианта MANAER.

Полноразмерный макет бразильской противокорабельной ракеты MANSUP (с) Victor Barreira / Jane's

Видео первого испытательного пуска (с) ВМС Бразилии: