Сербская армия получила первые бронетранспортеры Lazar 3

20 декабря 2018 года министр обороны Сербии Александр Вулин и начальник Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал-лейтенант Милан Мойсилович посетили военный полигон Никинци, где ознакомились с первыми шестью бронетранспортерами Lazar 3 с колесной формулой 8х8, поставленными сербским военно-промышленным объединением "Jугоимпорт-СДПР" сухопутным войскам Сербии. Первые шесть машин Lazar 3 получил 41-й пехотный батальон 4-й бригады сухопутных войск Сербии (41. пешадијски батаљон, 4. бригада Копнене војске), дислоцированной во Вране на юге страны. Это первая поставка бронетехники нового производства в строевые части сербской армии с момента распада СФРЮ.

Первые колесные бронетранспортеры Lazar 3, поставленные сербским военно-промышленным объединением "Jугоимпорт-СДПР" сухопутным войскам Сербии, 20.12.2018 (с) министерство обороны Сербии

В марте 2017 года премьер-министр Сербии Александр Вучич при посещении нового предприятия "Борбени Сложени Системи" (БСС) объединения "Југоимпорт - СДПР" в Велика-Плана, занимающегося разработкой и производством бронетехники, в том числе БТР Lazar, заявил, что для сербской армии заказаны 12 новых машин Lazar 3 (ряд источников называют число в 18 Lazar 3, заказанных для армии). Первые шесть из них и были теперь поставлены в 4-ю бригаду.

Ранее в течении 2017 года первые 12 серийных БТР Lazar 3 получило МВД Сербии (жандармерии). Все машины Lazar 3, поставленные к настоящему времени МВД и армии Сербии, оснащены разработанным "Југоимпорт - СДПР" дистанционно управляемым боевым модулем М15 с 12,7-мм пулеметом M02 (модифицированный лицензионный вариант пулемета НСВТ).

Созданный под эгидой "Југоимпорт - СДПР" при ведущей роли Белградского Военно-технического института бронетранспортер Lazar 3 боевой массой 32 тонны был впервые продемонстрирован в 2015 году и является дальнейшим развитием ранее представленных этим объединением и получивших известность машин Lazar 1 и Lazar 2, одновременно представляя своего рода завершение их эволюции от MRAP-подобной машины с формулой 8х8 в полноценный БТР. Ходовые части всех машин Lazar (включая Lazar 3) разработаны известной ирландской инжиниринговой компанией Timonеy Technology, производство ходовых частей для Lazar 3 осуществляется действующей в партнерстве с Timoney французской компанией Texelis.

Испытывавшийся с 2008 года бронетранспортер Lazar BVT (Lazar 1) представлял собой достаточно инновационный гибрид высокозащищенного многоосного (8х8) бронетранспортера и машины категории MRAP, однако так и остался в опытных образцах. В 2013 году в его развитие был представлен 28-тонный БТР Lazar 2, и впоследствии министерство обороны Сербии получило шесть БТР Lazar 2, однако они используются только для испытательных и учебных целей. Еще минимум четыре БТР Lazar 2 использует сербская жандармерия. Первые три серийные машины Lazar 2 по соглашению 2013 года были поставлены армии Пакистана.

Первые колесные бронетранспортеры Lazar 3, поставленные сербским военно-промышленным объединением "Jугоимпорт-СДПР" сухопутным войскам Сербии, 20.12.2018 (с) министерство обороны Сербии