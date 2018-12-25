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25.12.2018
Lenta.ru

"Роскосмос" признался в прилежании для США

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Синертек
Сборочно-испытательный центр совместного российско-французского предприятия "Синертек" (АО "Российские космические системы" и европейской группы Airbus DS) для проектирования, изготовления и поставки космического оборудования в интересах российских спутниковых программ.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Внутренний экономический уклад предприятий "Роскосмоса" различается в зависимости от заказчика производимой продукции, заявил "Коммерсанту" заместитель генерального директора Максим Овчинников, курирующий в госкорпорации финансово-экономические вопросы и бюджетирование.

Топ-менеджер рассмотрел пример с "Энергомашем". "Это объединение работает на заказчиков из-за рубежа. Отсюда стандарты, условия, требования по качеству", — сказал он.

Овчинников отметил, что "это другая культура", а у "Энергомаша" просто "нет другого выхода, чем соответствовать предъявленным требованиям". "Они не могут быть менее эффективными, чем от них требует заказчик. Они вынуждены были развиваться так, как они сейчас развиваются", — пояснил топ-менеджер. По его словам, у "Энергомаша" "достаточно серьезный заказ по двигателям РД-180 и РД-181: если бы у других предприятий была такая же ситуация и такие же заказчики, то и они бы подтягивали культуру производства".

В декабре источник РИА Новости заявил, что "Энергомаш" с конца 1990-х годов отправил США 130 двигателей РД-180 и РД-181, из которых 93 единицы уже использовали для космических запусков.

СМИ неоднократно писали о различиях в стандартах производства предприятий "Роскосмоса" для российских и западных заказчиков. Например, в январе 2017 года ТАСС сообщало о замене корабля "Союз МС" №734, построенного на бюджетные средства, на изделие №735, выполненное по контракту с НАСА. При этом агентство уверяло, что подобные перемены обусловлены не техническими проблемами первого аппарата, а "исполнением контрактов по доставке космонавтов и астронавтов на МКС".

24.12.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Союз ПКК
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1 комментарий
№1
25.12.2018 07:09
Цитата, q
СМИ неоднократно писали о различиях в стандартах производства предприятий "Роскосмоса" для российских и западных заказчиков. Например, в январе 2017 года ТАСС сообщало о замене корабля "Союз МС" №734, построенного на бюджетные средства, на изделие №735, выполненное по контракту с НАСА.
Слов нет!
Интересно, что автору сказали бы в ГИБДД, если бы номер кузова его машины отличался от номера указанного в документах?
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