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25.12.2018
Российская газета

Танк Т-55 за 120 тысяч долларов появился на черном рынке в Сирии

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Танк Т-55
Танк Т-55.
Источник изображения: rg.ru

Боевики сирийских террористических группировок создали гигантский черный рынок оружия в провинции Идлиб, находящейся под их контролем.

Судя по материалам, регулярно появляющимся в Сети, здесь можно приобрести практически все: от стрелкового и легкового противотанкового оружия до тяжелой бронетехники.

Так, на днях стало известно, что коммерсанты из числа боевиков выставили на продажу Т-55 и БМП-1. Средний советский танк продается за 120 тысяч долларов, боевая машина пехоты - за 60 тысяч долларов.

Ранее эта бронетехника принадлежала правительственным войскам, но была захвачена в боях. Причем, судя по внешнему виду танка, он находится не в полной комплектации, несмотря на то, что был восстановлен.

Факты перепродажи бронемашин неоднократно фиксировались и ранее. Самой масштабной сделкой, получившей огласку, стала продажа захваченного у правительственных войск танка Т-90А. Одна из группировок передала его другой за 500 тысяч долларов.

Контролируемый террористами этот черный рынок в Сирии стал настоящей головной болью не только правительства в Дамаске, но и других государств. Ранее на нем всплывали смертоносные товары, прибывавшие из Ирака и Ливии, а также оружие, поставляемое другими зарубежными спонсорами, в том числе и американского производства.

Группировки, ведущие друг с другом непримиримую борьбу, в то же время не брезгуют бойко торговать между собой средствами уничтожения. Оружие из этого так называемого "идлибского гнойника" расползается по всему Ближнему Востоку. И когда представители некоторых стран выступают за его сохранение, у многих экспертов возникают подозрения, что они заинтересованы и в дальнейшем нагнетании военной напряженности.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Ливия
Сирия
США
Продукция
БМП-1
Т-55
Т-90 "Владимир"
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