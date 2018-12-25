Танк Т-55 за 120 тысяч долларов появился на черном рынке в Сирии

Боевики сирийских террористических группировок создали гигантский черный рынок оружия в провинции Идлиб, находящейся под их контролем.

Okay, this is epic.

A Soviet BMP-1 and freshly-painted T-55 for sale in #Idlib today. The owner asks for $60,000 for the BMP and $120,000 for the tank. More proof that Syria is great - everything is available there if you have enough money. рџ“·h/t: @AGHTAF_23 pic.twitter.com/PumXVYbmTn — Armory Bazaar (@ArmoryBazaar) 22 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2018 Рі.

Судя по материалам, регулярно появляющимся в Сети, здесь можно приобрести практически все: от стрелкового и легкового противотанкового оружия до тяжелой бронетехники.

Так, на днях стало известно, что коммерсанты из числа боевиков выставили на продажу Т-55 и БМП-1. Средний советский танк продается за 120 тысяч долларов, боевая машина пехоты - за 60 тысяч долларов.

Ранее эта бронетехника принадлежала правительственным войскам, но была захвачена в боях. Причем, судя по внешнему виду танка, он находится не в полной комплектации, несмотря на то, что был восстановлен.

Факты перепродажи бронемашин неоднократно фиксировались и ранее. Самой масштабной сделкой, получившей огласку, стала продажа захваченного у правительственных войск танка Т-90А. Одна из группировок передала его другой за 500 тысяч долларов.

Контролируемый террористами этот черный рынок в Сирии стал настоящей головной болью не только правительства в Дамаске, но и других государств. Ранее на нем всплывали смертоносные товары, прибывавшие из Ирака и Ливии, а также оружие, поставляемое другими зарубежными спонсорами, в том числе и американского производства.

Группировки, ведущие друг с другом непримиримую борьбу, в то же время не брезгуют бойко торговать между собой средствами уничтожения. Оружие из этого так называемого "идлибского гнойника" расползается по всему Ближнему Востоку. И когда представители некоторых стран выступают за его сохранение, у многих экспертов возникают подозрения, что они заинтересованы и в дальнейшем нагнетании военной напряженности.

Steel Beast for sale- T-55 in #Idlib recently for $120,000!

This model can be distinguished as an North Korea-upgraded model by the laser rangefinder but will have additional domestic Syrian components too- it's superior to the basic T-55.

With the $$$ anything can be found. pic.twitter.com/YVDHDi4tVB — CбґЂКџЙЄК™КЂбґ‡ OК™sбґ„бґњКЂбґЂ вќ„пёЏ (@CalibreObscura) 23 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2018 Рі.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев