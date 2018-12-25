Первый полет первого прототипа чешского учебно-боевого самолета L-39NG

22 декабря 2018 года на аэродроме Водоходы предприятия чешской компаниией Aero Vodochody Aerospace близ Праги состоялся первый полет первого опытного образца новой постройки учебно-боевого самолета L-39NG (бортовой номер "0475", серийный номер 16-7001) - новейшей модификации известного реактивного самолета L-39 Albatros. Выкатка данного прототипа была произведена 12 октября 2018 года

Первый опытный образец новой постройки учебно-боевого самолета Aero Vodochody L-39NG (бортовой номер "0475", серийный номер 16-7001) в первом полете, 22.12.2018 (с) Aero Vodochody Aerospace

Напомним, что Aero Vodochody объявила о программе модернизированного самолета, получившего обозначение L-39NG (Next Generation) в июле 2014 года на авиасалоне в Фарнборо. L-39NG оснащается американским двигателем Williams International FJ44-4M максимальной тягой 1700 кг и с цифровой системой управления (вместо старого советского АИ-25ТЛ), получил новое облегченное крыло, выполненное частично из композиционных материалов, а также новый комплекс цифровой бортовой авионики компании Genesys Aerosystems, индикатор на фоне лобового стекла разработки чешской компании SPEEL Praha и современные бортовые системы. Пилотская кабина оснащена новыми катапультируемыми креслами класса "0-0". Переработанная конструкция самолета должна иметь ресурс 15 тысяч летных часов. L-39NG будет также иметь возможность нести вооружение на четырех подкрыльевых и одной подфюзеляжной точках подвески.

Первый прототип-демонстратор L-39NG (бортовой номер "2626", серийный номер 332626) совершил первый полет 14 сентября 2015 года, представляя собой переделку принадлежащего компании самолета L-39С, с оснащением двигателем Williams International FJ44-4M, комплексом бортовой авионики компании Genesys Aerosystems и индикатором на фоне лобового стекла SPEEL Praha. Крыло было сохранено старое, хотя вместо традиционных для L-39 топливных баков на конце крыла там установлены новые законцовки.

Всего Aero Vodochody планирует задействовать в испытаниях четыре опытных образца L-39NG новой постройки - два для летных и два для наземных испытаний. В случае успеха летных испытаний, чешский сертификат типа планируется получить в конце 2019 года и начать поставки серийных самолетов L-39NG новой постройки заказчикам в 2020 году. При этом предполагается, что будут изготавливаться как самолеты L-39NG новой постройки, так и вестись модернизация в этот вариант наличных самолетов L-39.

К настоящему времени Aero Vodochody заявляет о наличии у нее контрактов на 38 самолетов L-39NG (видимо, с учетом опионов и модернизации). Первым подтвержденным твердом заказчиком стали ВВС Сенегала, заказавшие в апреле 2018 года четыре L-39NG новой постройки. В июле 2018 года на авиасалоне в Фарнборо были подписаны соглашения с американской компанией RSW Aviation на поставку 12 самолетов L-39NG новой постройки и модернизацию шести самолетов L-39 старого производства в вариант L-39CW, аналогичный L-39NG, и с португальской компанией SKYTECH (Defense Sky Technologies Lda, является фактически партнером австралийской военной подрядной компании Adagold Aviation), на поставку десяти L-39NG новой постройки (с опционом еще на шесть).

Также Aero Vodochody сообщает, что близка к финализации контракта с чешским государственным авиаремонтным заводом LOM Praha на модернизацию до уровня L-39NG семи самолетов L-39, используемых на подрядной основе для подготовки летчиков ВВС Чехии. Компания заявляет, что находится в "продвинутой стадии переговоров" по продаже L-39NG с еще несколькими заказчиками - известно, что по самолетам новой постройки велись переговоры с ВВС Чехии и Вьетнама, а по модернизации в вариант L-39NG самолетов L-39 прежних выпусков - с европейской (базирующейся во Франции) частной пилотажной группой Breitling Jet Team и с известной американской частной компанией Draken International (для созданной ею пилотажной группы Black Diamond Jet Team).

Первый опытный образец новой постройки учебно-боевого самолета Aero Vodochody L-39NG (бортовой номер "0475", серийный номер 16-7001) в первом полете, 22.12.2018 (с) Aero Vodochody Aerospace

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