Первый серийный итальянский учебно-тренировочный самолет М-345 НЕТ

Как сообщила итальянская компания Leonardo, 21 декабря 2018 года на аэродроме ее предприятия в Венегоно-Супериоре близ Варесе (бывший завод Aermacchi) совершил первый полет первый построенный для ВВС Италии серийный реактивный учебно-тренировочный самолет М-345 НЕТ (итальянский военный номер С.Р.Х.624). Фактически это первый самолет М-345 НЕТ новой постройки в целом.

Первый построенный для ВВС Италии серийный учебно-тренировочный самолет Leonardo М-345 НЕТ (итальянский военный номер С.Р.Х.624) в первом полете, 21.12.2018 (с) Leonardo

Leonardo в январе 2017 года подписала контракт с ВВС Италии на поставку им пяти первых серийных самолетов М-345 НЕТ (обозначение в ВВС Италии Т-345А) с поставкой в 2019 году. Таким образом, как и ожидалось, ВВС Италии выступили стартовым заказчиком продвигаемого Leonardo (ранее Finmeccanica) с 2012 года самолета М-345 НЕТ, позиционируемого в качестве относительно недорогой машины для основного этапа подготовки летчиков (для этапа повышенной подготовки предназначен самолет М-346). Всего ВВС Италии планируют приобрести 45 самолетов М-345 НЕТ в качестве учебных машин основного этапа летной подготовки, с целью замены большей части парка реактивных учебно-тренировочных самолетов Aermacchi MB-339.

Самолет M-345 HET (Нigh-Еfficiency Тrainer) представляет собой модернизированный и "ребрендированный" в 2012 году реактивный учебно-тренировочный самолет М-311, маркетинг которого компания Alenia Aermacchi (часть группы Finmeccanica, ныне дивизион Velivoli компании Leonardo) безуспешно осуществляла с 2005 года, так и не получив заказов. В свою очередь, M-311 являлся модифицированной деривацией учебно-тренировочного самолета SIAI-Marchetti S.211, построенного с 1981 по 1994 годы в количестве 70 единиц и поставлявшегося ВВС Сингапура, Филиппин и Гаити. Компания Aermacchi получила права на S.211 вместе с активами бывшей компании SIAI-Marchetti в 1997 году, - в свою очередь в 2002 году Aermacchi была приобретена группой Finmeccanica, и в 2012 году после объединения авиастроительных активов последней стала Alenia Aermacchi, а в 2016-2017 годах была "растворена" в авиастроительном дивизионе трансформировавшейся из Finmeccanica единой ребрендированной компании Leonardo.

Впервые прототип-демонстратор самолета новой версии, именуемой M-345 HET (представлявший собой модифицированный первый из двух построенных прототипов М-311) был представлен на авиасалоне в Ле-Бурже в июне 2013 года, и тогда же Alenia Aermacchi подписала соглашение с национальным управлением вооружений министерства обороны Италии о разработке этой машины в интересах как ВВС Италии, так и для продвижения на мировом рынке.

В сентябре 2013 года тогдашний министр обороны Италии заявил о планах закупки самолетов M-345 HET для переоснащения демонстрационно-пилотажной группы итальянских ВВС Freccе Tricolori (сейчас использующей самолеты МВ-339PAN). Однако позднее министерство обороны Италии по финансовым причинам отказалось от этого намерения, что привело к тому, что программа M-345 HET оказалась в неопределенном состоянии и серьезно затормозилась. Лишь 29 декабря 2016 года cостоялся первый полет "полноценного" прототипа М-345 НЕТ, представляющего собой все тот же переделанный первый прототип М-311 (номер С.Р.Х.619), но получившего "штатный" для М-345 двигатель Williams International FJ44-4M-34 (вместо использовавшегося на S.211 и М-311 двигателя Pratt & Whitney JT15D) и новое бортовое электронное оборудование (максимально унифицированное с самолетом М-346).

Перспективы переоснащения на самолет М-345 НЕТ группы Freccе Tricolori (для чего потребуется заказ дополнительных самолетов) остаются неясными. Вместе с тем интерес к приобретению М-345 НЕТ проявляют ряд иностранных заказчиков, наиболее вероятным сейчас считается приобретение этих самолетов ВВС Австрии.

Первый построенный для ВВС Италии серийный учебно-тренировочный самолет Leonardo М-345 НЕТ (итальянский военный номер С.Р.Х.624) в первом полете. Самолет сопровождался в полете прототипом М-345 НЕТ, переделанным из первого прототипа самолета М-311 (номер С.Р.Х.619), 21.12.2018 (с) Leonardo