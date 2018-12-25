Первый Як-130 для Лаоса

Распространенный кадр из видеозаписи с лаосского ресурса, демонстрирующий, как утверждается, первый учебно-боевой самолет Як-130, полученный ВВС Лаоса. Сообщается, что данный самолет (бортовой номер "044") был доставлен в столицу Лаоса Вьентьян 20 декабря 2018 года из Иркутска на борту транспортного самолета Ил-76ТД (регистрационный номер RA-78765) российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс".

Предположительно, первый учебно-боевой самолет Як-130, полученный ВВС Лаоса (бортовой номер "044"). Вьентьян, декабрь 2018 года (с) Aero LAOS / кадр видеo с www.youtube.com

Ранее информация о заключении российской стороной контракта на поставку самолетов Як-130 в Лаос отсутствовала, хотя еще в начале 2016 года в российских СМИ распространялись сведения об интересе лаосских военных к Як-130, причем утверждалось, что Лаос "может получить 16-20" этих самолетов. Анализ лаосских военных СМИ показывает, что в них с конца 2017 года неоднократно публиковались материалы, посвященные самолету Як-130.

Таким образом, если сведения о поставке Як-130 Лаосу верны, то это государство станет пятым иностранным получателем самолетов Як-130, производимых Иркутским авиационным заводом ПАО "Корпорация "Иркут", после Алжира (получившего 16 машин), Бангладеш (16), Мьянмы (шесть) и Белоруссии (восемь единиц).

Видео (фактически подоборка кадров) (с) Aero LAOS :