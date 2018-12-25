Спущен на воду малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проекта 03182

Как сообщается, 20 декабря 2018 года на АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде без особой огласки состоялся спуск на воду головного для данного предприятия строящегося для ВМФ России малого морского танкера проекта 03182 "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850).

Спущенный на воду на АО "Судостроительный завод "Волга" строящийся для ВМФ России малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проекта 03182. Нижний Новгород, 20.12.2018 (с) Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

Танкер назван в честь вице-адмирала Рудольфа Васильевича Паромова, в 1984-1987 годах бывшего командиром 8-й оперативной эскадры ВМФ СССР (Индийский океан), а в 1987-1991 годах - начальником Управления вспомогательного флота ВМФ СССР. Разработчиком проекта 03182 (шифр "Платформа-Арктика", первоначально обозначался как проект 23310) является АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро".

Строительство данного судна ведется АО "Судостроительный завод "Волга" в соответствии с заключенным в 2016 году контрактом с Министерством обороны России на постройку двух малых морских танкеров проекта 03182 для Черноморского флота (порт приписки - Севастополь), со сдачей в 2019 и 2020 годах. Головной танкер "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850) был заложен на заводе "Волга" 1 сентября 2016 года, а второй танкер "Василий Никитин" (заводской номер 851) был заложен там 10 марта 2017 года.

Ранее Министерство обороны России в 2014-2015 годах заключило контракты на постройку для ВМФ четырех малых морских танкеров проекта 03182, два из которых должны были быть построены АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в группу компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") в Зеленодольске, а еще два танкера для Тихоокеанского флота - АО "Восточная верфь" во Владивостоке.

Контракт на два первых танкера проекта 03182 (заводские номера 9001 и 9002) был подписан с "Восточной верфью" 1 сентября 2014 года. Строительство головного танкера данного проекта с заводским номером 9001, официально заложенного 27 октября 2015 года как "Михаил Барсков", было начато на "Восточной верфи" еще в начале 2015 года, сдача судна ВМФ была намечена на ноябрь 2017 года. Второй танкер "Борис Аверкин" (заводской номер 9002) был заложен на "Восточной верфи" 6 февраля 2018 года, с плаановым сроком сдачи к ноябрю 2019 года. Как можно судить, строительство обеих судов на "Восточной верфи" идет со значительным отставанием от контрактных сроков.

Сведения о постройке танкеров проекта 03182 на Зеленодольском заводе отсутствуют, и, видимо, контракт на их постройку в итоге и был перезаключен с заводом "Волга".

Малый морской танкер проекта 03182 разработан в качестве "многоцелевой платформы судна усиленного ледового класса в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких и сухих грузов, разрядных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций". Помимо приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов, танкер проекта 03182 предназначен также для снабжения кораблей и судов грузами в бочкотаре, ящиках, поддонах, контейнерах и т.п.; сбора льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов; патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам; технической поддержки в районах опасных для мореплавания; обслуживания транспортных операций в портах; снятия с мелей и рифов аварийных судов; откачки воды из затопленных отсеков и буксировки аварийных судов и объектов к месту убежищ, в том числе и во льдах; выполнения функций пожарного судна.

Танкер проекта 03182 ледового класса Arc4 должен иметь полное водоизмещение 3500 т, дедвейт 1560 двт, длину 75 м, ширину 15,4 м, осадку в полном грузу 5 м и быть оснащен электроэнергетической установкой с винторулевыми колонками (по последним сведениям - китайского производства). Экипаж 24 человека с возможностью размещения еще восьми человек. Судно будет оборудовано ВПП для вертолета класса Ка-27.

Строящийся для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Волга" малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проекта 03182 в эллинге незадолго до спуска на воду. Нижний Новгород, 11.12.2018 (с) Сормовское благочиние Нижегородской метрополии Русской православной церкви / nne.ru

Строящийся для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Волга" малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проекта 03182 перед спуском на воду. Нижний Новгород, 19.12.2018 (с) ИА "Стапель" / zen.yandex.ru/media/stapel

Малый морской танкер проекта 03182 (с) АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"