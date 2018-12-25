АФК "Система" заплатит за контроль в СП с Ростехом 1,35 млрд рублей

Акционерный капитал будет распределен в пропорции 50,01% на 49,99% между АФК "Система" и Ростехом соответственно, отметил замглавы госкорпорации Дмитрий Леликов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Ростеха согласовал основные параметры сделки по созданию совместного с АФК "Система" Владимира Евтушенкова предприятия в сфере микроэлектроники, АФК заплатит за контроль в СП 1,35 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.

"Наблюдательный совет на минувшей неделе согласовал основные параметры сделки и содержание юридически обязывающих документов. Акционерный капитал будет распределен в пропорции 50,01% на 49,99% между АФК "Система" и Ростехом соответственно, то есть операционный контроль будет передан нашим частным партнерам. Учитывая разницу в стоимости вносимых активов, АФК "Система" выкупит долю до контрольной у корпорации за 1,35 млрд рублей", - сказал Леликов.

По его словам, в периметр совместного предприятия "Элемент" стороны вносят 21 актив. "Росэлектроника", Ростех и "Созвездие" внесут в уставный капитал нового СП с АФК "Системой" акции 9 предприятий, АФК "Система" внесет акции 12 предприятий.

"Сейчас должны пройти советы директоров и будут подписаны юридически обязывающие документы. Необходимо также получить согласие ФАС. Закрыть сделку планируется в первом квартале следующего года", - сообщил он.

В июне 2017 года АФК "Система" и "Российская электроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали соглашение о намерениях, предусматривающее создание объединенной компании в сфере микроэлектроники. Предполагалось, что сделка по созданию объединенной компании будет закрыта до конца первого квартала 2018 года. Однако в конце 2017 года. глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что госкорпорация заморозила проект с АФК "Система" по объединению активов в сфере электроники из-за судов АФК с "Роснефтью". После урегулирования судебных споров между компаниями переговоры Ростеха и АФК "Система" были возобновлены.