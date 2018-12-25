Татьяна Шевцова: "Безопасность страны требует серьёзных инвестиций"

Устойчивое финансирование технического оснащения и социальной сферы армии – важные слагаемые обеспечения обороноспособности Отечества.

Уходящий год наглядно продемонстрировал уверенно растущую боевую мощь российских Вооружённых Сил, укрепление кадрового потенциала армии, системное и планомерное решение социальных вопросов военнослужащих. Всё это, несомненно, требует немалых финансовых ресурсов. О том, как в истекшем году расходовались средства, выделенные на содержание и развитие Вооружённых Сил, рассказала заместитель министра обороны Российской Федерации ­Татьяна Шевцова.

– Татьяна Викторовна, в течение года все мы были свидетелями технического обновления нашей армии, принятия на вооружение новейших образцов авиационной техники, кораблей, средств ПВО и многого другого, благодаря чему безопасность страны неуклонно укрепляется. Всё это потребовало значительных ресурсов, в том числе финансовых. Будут ли сохранены такие темпы в 2019 году?

– Действительно, на перечисленные мероприятия мы, как крупнейший государственный заказчик в стране, выделяем большую часть нашего бюджета. Этим он и отличается от бюджетов других ведомств. Значительную часть в структуре расходов министерства занимает оснащение Вооружённых Сил новыми образцами вооружения и военной техники, а не расходы на содержание.

К примеру, 50 процентов выделяемых средств идёт на закупку высокотехнологичной продукции у предприятий ОПК. По сути, средства, вложенные в финансирование Вооружённых Сил, – это государственные инвестиции, обеспечивающие развитие различных отраслей экономики и регионов Российской Федерации. Они гарантируют рост научно-технических и производственных возможностей предприятий промышленности, повышение их технологического уровня и реально увеличивают количество рабочих мест, занятых специалистами с высокой квалификацией.

Сегодня заказами Минобороны уже охвачен значительный пласт экономики страны. К выполнению гособоронзаказа привлечено более четырёх тысяч компаний и предприятий, чей вклад в ВВП страны составляет 14–15 процентов. При том, что пик объёмов по ГОЗу уже пройден, государственный заказ позволяет предприятиям привлекать инвестиции и наращивать "необоронное" производство. Инновационные разработки и современные технологии, разработанные в ОПК, активно применяются и в гражданском секторе экономики, а также при производстве продукции двойного назначения.

– А как расходуются оставшиеся 50 процентов бюджета Минобороны?

– Вторая, не менее весомая часть наших расходов идёт на развитие инфраструктуры и содержание Вооружённых Сил, в том числе выплату денежного довольствия военнослужащих, заработную плату гражданскому персоналу, выплату военных пенсий, пособий, компенсаций, жилищное и медицинское обеспечение.

Как вы уже знаете, в январе нынешнего года мы возобновили индексацию окладов военнослужащих. Они были увеличены на 4 процента. В дальнейшем индексация пройдёт в октябре 2019 года – на 4,3 процента, 1 октября 2020 года – на 3,8 процента. А в октябре 2021-го мы планируем проиндексировать оклады ещё на 4 процента. Всё это позволяет выполнять Указ Президента Российской Федерации и поддерживать уровень денежного довольствия военнослужащих не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики.

– Известно, что, помимо своей основной обязанности рачительной распорядительницы немалых государственных средств, выделенных на армию, вы ещё много внимания уделяете Пансиону воспитанниц Минобороны, являясь его куратором. Поделитесь, пожалуйста, и этой стороной своей деятельности.

– Пансион воспитанниц Министерства обороны на сегодняшний день, несомненно, одно из лучших довузовских образовательных учреждений страны, в котором учатся дочери военнослужащих. К слову, Пансион входит в рейтинг 500 лучших школ России, а средний балл ЕГЭ составляет 82. Жизнь показала, что этот опыт оказался очень востребованным. Исходя из этого, руководство военного ведомства не могло не дать ещё большему количеству девочек, прежде всего из отдалённых гарнизонов, возможность получить качественное образование и максимально раскрыть свои творческие, спортивные, музыкальные таланты.

Именно поэтому, когда встал вопрос с выбором города, где откроется ещё один филиал, мы, не задумываясь, решили, что это будет наша культурная столица Санкт-Петербург. Открытие филиала Пансиона запланировано на 29 июля следующего года и пройдёт в день Военно-морского парада. Кстати, достаточно символично, что как раз в следующем году будет отмечаться 255 лет со дня образования Смольного института благородных девиц. Сам факт такого местонахождения филиала Пансиона уже даёт воспитанницам возможность расширять свой кругозор вне учебного процесса, посещать все самые ведущие мероприятия города: выставки, музеи, театры, соприкоснуться с его богатой историей.

Филиал рассчитан на 560 учениц. В нём обязательно будет учтён 10-летний положительный опыт Пансиона в Москве. Это касается и самого процесса обучения, и возможностей в плане дополнительного образования. Ведь секретом этой успешной модели образования являются педагогические подходы, позволяющие наиболее полно учитывать индивидуальные способности и интересы воспитанниц при организации учебного процесса. Наши педагоги не только обучают девочек основам наук, способствуют их разностороннему развитию, но и формируют их духовную основу как социально активных граждан страны. Мы учим девочек быть успешными, уверенными в себе и понимающими, что любой успех – это результат упорного труда.

Беседовал Олег Грозный.