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25.12.2018
ТАСС

Делегация Минобороны России прибыла в Иран обсудить военное сотрудничество

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Флаги Ирана и России
Флаги Ирана и России.
Источник изображения: www.iranreview.org

Стороны проведут второе заседании российско-иранской рабочей группы по реализации соответствующего межправительственного соглашения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Представители Министерства обороны России прибыли в Иран для проведения второго заседания двухсторонней группы по военному сотрудничеству. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.

"24 декабря 2018 года делегация Минобороны России во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации вице-адмиралом Игорем Осиповым прибыла в Исламскую Республику Иран для участия во втором заседании российско-иранской рабочей группы по реализации двустороннего межправительственного Соглашения о военном сотрудничестве", - сказали в ведомстве.

Соглашение о военном сотрудничестве между Москвой и Тегераном было подписано в январе 2015 года. Подписи под документом тогда поставили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его иранский коллега бригадный генерал Хосейн Дехган.

Как отметил тогда российский министр, этим соглашением была заложена "теоретическая основа взаимодействия в военной области". Он также отмечал, что на переговорах была достигнута договоренность о том, чтобы двустороннее взаимодействие "носило большую практическую направленность" и содействовало повышению боеспособности армий России и Ирана.

24.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Иран
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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