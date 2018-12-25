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25.12.2018
ТАСС

На Северном флоте создан морской инженерный полк для работы в Арктике

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База Северного флота ВМФ России в губе Окольная
Сеть новых защищенных хранилищ вооружения на ракетно-технической базе Северного флота ВМФ России в губе Окольная, июль 2018 года.
Источник изображения: Google Earth / thebarentsobserver.com

На вооружении полка стоит как современная, так и проверенная временем техника инженерных войск, отметили в пресс-службе флота

МУРМАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Отдельный морской инженерный полк создан на Северном флоте для обеспечения действий флота в Арктике. В понедельник командующий флотом адмирал Николай Евменов передал полку боевое знамя, говорится распространенном пресс-службой флота сообщении.

"Полк создан в соответствии с директивой начальника Генерального штаба Вооруженных сил России на основе отдельного морского инженерного батальона Северного флота в поселке Щукозеро (Мурманская область). Его основное предназначение - инженерное обеспечение действий сил и войск Северного флота в сложных арктических условиях", - сооющили на флоте.

На вооружении полка стоит как современная, так и проверенная временем техника инженерных войск. Личный состав полка имеет отличную подготовку по специальности, что неоднократно доказывал на различных соревнованиях воинского мастерства всеармейского и международного уровня, отметили в пресс-службе флота.

Боевое знамя от командующего получил командир части подполковник Юрий Горбунов. В соответствии с ритуалом он передал воинскую реликвию знаменосцу и во главе знаменной группы совершил обход строя военнослужащих полка. После этого военные инженеры прошли торжественным маршем под боевым знаменем.

24.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
СФ
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